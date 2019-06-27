Что показали первые решения Зеленского Сегодня, 09:05 4664 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Самый большой страх был в том, что новый президент будет продолжать те же практики, против которых проголосовали украинцы. Произошло ли это?

Як і переважна більшість українців, я сприйняв перемогу Зеленського як закінчення епохи порошенків-тимошенків. Найбільша пересторога була в тому, що він продовжуватиме ті практики, проти яких проголосували українці. Порошенко та його прихильники попереджали про дві найбільші загрози: Зеленський розверне нас в Росію, а також буде цілковитою маріонеткою олігарха Коломойського.

Слідкуючи за закордонними візитами і тим, що там говорить президент, зміни курсу на зближення з Росією ми не побачили. Щодо фактору Коломойського, то якщо вірити словам самого олігарха, з Зеленським він за цей час не зустрічався. Немає його людей і серед кадрових призначенців. А судячи з останнього інтерв'ю заступника АП Руслана Рябошапки, його нині безпосередній начальник і колишній адвокат Коломойського Андрій Богдан — це ледве не єдина людина, яка може сказати олігарху Коломойському «ні». Тож моя версія така — може, в цьому і полягала суть призначення.

На всіх українських і закордонних зустрічах Зеленський дуже чітко артикулював, що жодним чином не сприятиме надмірним бажанням Коломойського, хоч і розумію усю складність цього завдання. Тож наразі загроз немає, але треба і надалі пильно слідкувати: впертий Коломойський любить бикувати. Слід уважно слідкувати за тим, хто потрапить до парламенту і в кабінети, і як звідти голосуватиме за ті чи інші закони, що можуть продовжити монополію Коломойського в сфері нафти, газу чи авіаперевезень, куди завдяки олігарху довго не заходили інвестиції.

Можливо, це стане першим кроком до прозорості

Ну, а домінування на посадах вихідців з «Кварталу-95» я розглядаю через призму проблеми несформованості українських політичних партій. На Заході та інших успішних країнах кандидата в президенти висуває якась політична партія, і в разі його перемоги питання, кого брати в команду — односельчан чи сокамерників — не постає. Сьогодні це поки колосальна проблема для України: ми не можемо ефективно розвиватись без появи реальних політичних партій з корінням, представництвом на місцях, конкуренцією та навіть внутрішньо партійної демократії. Може і справді вийти так, що ми отримаємо колективного президента, коли важливі рішення будуть спочатку проговорюватись усередині команди. І це може вийти на краще, адже попередні президенти цим не переймались.

Що стосується партійної команди, то тут може вийти і прогрес. Партія «Слуга народу» неодноразово наголошувала, що у списку можуть бути помилки. А тому якщо журналісти, громадськість і суспільство аргументують, чому той чи інший кандидат не відповідає заявленим критеріям. За відсутності культури політичних інституцій — а партія «Слуга народу» формується на наших очах — іншого ефективного способу, крім звернення до громадськості, немає. Раніше ми про таке довго мріяли.

Я вітаю економічні рішення Зеленського. Попри брак знань у багатьох сферах, він — як людина, що зробила власний бізнес не на нафті й газу — точно знає, з якими проблемами зіштовхуються бізнесмени середньої руки. Відмінено з півтори сотні указів — мені здається, він і надалі буде іти шляхом дерегуляції, заявленим раніше. Все це логічно.

Рішення Зеленського переїхати на нове місце суспільством сприймається неоднозначно. Виглядає, як шило на мило — з Банкової на Європейську площу. Та це така ж ситуація, як у Трампа зі стіною від Мексики: багатьом не подобається, але він пообіцяв, а тому виконує. Можливо, це стане першим кроком до прозорості, а відтак зникне цей давній корупційний монстр — Державне управління справами, що займається утриманням президента та важливих державних органів. До того ж, на Європейську площу непоміченим вночі не прокрастись — а з журналістських розслідувань ми знаємо, як часом олігархи блукали провулками навколо Банкової, пересідаючи з однієї машини до іншої. У новому офісі фізично неможливо тримати і багато людей — та і кабінетів не всіх не вистачить. Втім, нічого не можна знати точно. Поки що це поверхневий крок, але він може зробити і фундаментальний зсув.

Зрештою, це може бути і частиною політтехнології: визначається виборча кампанія, і тут час дуже важливий. «Слуга народу» хоче мати значно більше підтримки, найбільшу фракцію, і навіть можливість одноосібно формувати владу. Чи ризиковано це? У наших умовах — так.

На Заході така монополія партії - мрія. Але там є інституції, що стримують. Та є кадри, які формують владу на всіх рівнях, будучи готовими до відповідальності. Там є змагання. У нас же, за відсутності всього цього, а також по-справжньому судової системи, може виникнути колосальна загроза. Залишається сподіватись на громадськість, а також опозицію, з чим у нас слабенько. Януковичу за кілька місяців вдалось розвернути країну так, що і Конституція змінилась. І сьогодні нам також конче бракує якогось корсету чи гамівної сорочки, який би нас захистив.

На мою думку, навіть набравши достатньо голосів, з боку «Слуги народу» було б розумніше зробити коаліцію хоча б зі ще однією політичною силою, поділившись з нею і портфелями, і відповідальністю. Бо ми знаємо долю наших політичних партій — спочатку ти маєш 300, 200 голосів, а потім не можеш провести бодай рішення, не підключаючи опозицію.

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