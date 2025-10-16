Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

План размораживания победы

16 октября, 20:13
Главные вопросы и ответы о ситуации в Европе вокруг замороженных активов России

О чем вообще этот спор — почему вопрос замороженных активов России сегодня оказался в центре внимания?

Суть проблемы в том, что западная поддержка Украины в её обороне от России обходится минимум в $100 млрд в год, и это огромная нагрузка для европейских налогоплательщиков. Лучшие данные по этому вопросу предоставляет Институт Киля — они ведут счёт с февраля 2022 года.

Я бы сказал, что $100 млрд в год — это сумма, необходимая лишь для поддержания оборонного потенциала Украины. Но если Запад хочет дать Украине шанс победить — возможно, придётся увеличить финансирование примерно до $150 млрд ежегодно.

