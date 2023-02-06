План Москвы. Зачем Лавров угрожает Молдове 6 февраля, 09:50

Интерес Кремля к Молдове и влияние на ее внешнюю политику обусловлены не только сегодняшней ситуацией и войной с Украиной

Жесткие высказывания главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в адрес Республики Молдова и ее президентки Майи Санду в очередной раз напомнили, что Кремль имеет конфликт отнюдь не с одной только Украиной. Что любая бывшая советская республика, желающая выбрать свой самостоятельный путь развития, для российских руководителей — «недогосударство». Именно поэтому Молдова и заслужила у российского министра иностранных дел титул «второй Украины», — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

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Но интерес к Молдове и влияние на ее внешнюю политику обусловлен не только сегодняшней ситуацией и войной с Украиной. В Москве еще в 90-е годы поняли, что влияние в Кишиневе — ключ к дестабилизации ситуации на юге Украины и одновременно возможность продемонстрировать «цивилизованный» территориальный конфликт, когда легитимное правительство страны находится в постоянном контакте с марионеточной администрацией фактически управляемого из Москвы молдавского региона.

Именно поэтому российское руководство всегда активно помогало усилить влияние пророссийских сил в регионе. Кульминации эти усилия достигли, когда президентом Молдовы был избран лидер пророссийской партии социалистов Игорь Додон.

Одним раздражением дело не ограничивается

Именно после его избрания Россия впервые — и, надеюсь, в последний раз в истории постсоветского пространства достигла взаимопонимания с Западом о необходимости консолидации проевропейских и пророссийских сил Молдовы в борьбе с фактическим лидером страны, олигархом Владом Плахотнюком.

Сомнительная договоренность, позволившая Майе Санду сформировать недолговечное коалиционное правительство, привела к триумфу именно пророссийских сил. Символом этого триумфа стала поездка президента страны Игоря Додона в оккупированные Бендеры, где глава государства праздновал День России в обществе руководителя Приднестровья Вадима Красносельского.

Путина «подвели» не только граждане Украины

Я вполне могу предположить, что тогда в Москве и могли окончательно сделать вывод, что нужны незначительные усилия для того, чтобы соседняя Украина стала «второй Молдовой». Не случайно Кремль постоянно требовал от Владимира Зеленского прямых контактов с предводителями группировок «ДНР» и «ЛНР».

Но Владимира Путина подвели не только граждане Украины, но и граждане Молдовы. Игорь Додон проиграл Майе Санду президентские выборы, Молдова избрала европейский вектор развития и даже стала кандидатом в члены Европейского союза вместе с Украиной. И это, конечно, вызывает нескрываемое раздражение в Кремле.

Но одним раздражением дело не ограничивается. Энергетический шантаж, содействие дестабилизации страны, нападки на ее руководство — такова реальность отношений между Москвой и Кишиневом.

Генерал РФ хотел защищать русскоязычное население

А 22 апреля прошлого года российский генерал Рустам Миннекаев — тогда исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа — заявил на собрании союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, что российские войска видят задачей второго этапа войны в Украине установление полного контроля над Донбассом, южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в Крым и выход на молдавские границы.

Контроль над югом Украины позволил бы получить «еще один выход» в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», заявил тогда генерал, и это уже была прямая угроза суверенитету и безопасности Молдовы.

Этим планам не суждено было осуществиться: украинские войска не пропустили агрессора на юг страны. Но угроза Молдове не перестала быть угрозой.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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