Пирамида Грэмма в дебатах: что важнее всего? Сегодня, 14:35 1596 Цей матеріал також доступний українською

В украинской политике нет культуры публичной дискуссии или полемики. Да и в обществе особо нет – не учат этому

Почти 20 лет назад в Одесском экономическом университете мы организовывали тренинги и соревнования по дебатам, как разновидности публичной дискуссии. Мне уже тогда была очевидной слабая подготовка студентов в формулировании тезисов для доказательства своей правоты, выдвижении своих аргументов и контраргументов, но, что самое главное, слабым было и стремление студентов следовать установленным правилам дебатов.

Украинская политика – это война всех против всех, где все методы хороши. Слабак тот, кто следует правилам, кто ценит этику. Силен тот, у кого голос погромче, кто более нагл и хамовит. Именно поэтому стаканы с «Моршинской», вылитые на оппонентов, «скотыняки» в каждом предложении, откровенная ложь и манипулирование – унылая обыденность украинского политикума. Куда уж тут до аргументации, особенно в период активной политической борьбы в социальных сетях, на ТВ или стадионах.

В 2008 году известный программист и венчурный капиталист, один из основателей Y Combinator, Пол Грэм (Paul Graham) написал небольшое эссе «Как не соглашаться». Грэм отметил, что люди не обязаны соглашаться с мнением другого человека – это нормально. Но собираясь возразить, человек должен сделать все возможное, чтобы возразить правильно. В этом эссе он систематизировал основные приемы общения, ведения споров и опровержений в интернете, однако его система оказалась применима и в реальной жизни, в том числе политической. Его подход, демонстрирующий иерархию или разные оттенки разногласий, получил вскоре название «Пирамида Грэма».

Пирамида Грэма в украинской политике

Фото: Фото автора

Ниже я попытался применить подходы Пирамиды Грэма к украинскому политическому дискурсу и к сегодняшним дебатам. На весах слишком большой выбор – очень хотелось, чтобы дебаты прошли содержательно, а не как обычно. Итак, начнем с самых грязных, и, к сожалению, наиболее популярных методов ведения дискуссии или споров.

1. Ругань или прямые оскорбления (Name-calling)

Ругань – самая низко интеллектуальная форма в диалоге. Прямое оскорбление – умышленное унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме. В этом случае слова уже не имеют отношения к делу. Ваш оппонент даже не пытается доказать, что вы неправы — он просто хочет вас обидеть, не важно правы или нет. Вот пара примеров из недавней украинской реальности: Ляшко о Бойко и Мосийчук о Саакашвили.

2. Переход на личности (argumentum ad hominem)

Переход на личности – очень распространённый демагогический приём, при котором оппонент опровергает идею (дискредитирует аргументы), дискредитируя автора, а также провоцирует некорректную ответную реакцию оппонента. Примерами перехода на личности в украинской политике могут быть вот такие пассажи, где Ляшко назвал Тимошенко лисой драной, а Тимошенко назвала Ляшко чихуахуа и бобиком .

3. Претензии к тону (Responding to Tone)

Когда оппонент понимает, что у него нет достаточно аргументов, но при этом есть потребность сохранить лицо, оппонент начинает делать вид, что ему/ей не нравится ваш тон. Наверное, вот это предложение Наталье Корчак стать перед зеркалом и покричать является хорошей иллюстрацией такого приема.

4. Препирательство (Contradiction)

Примером препирательства (с обоих сторон) является эфир между депутатами Добкиным и Найемом. Выглядит по-мальчишески – типа, когда один другому вызывающе говорит: а ты отвечаешь за свои слова? Я отвечаю. А ты? А что я? Я тоже отвечаю. Вот ты ответь. Даже во дворах уже так не спорят, почему же позволяют политики? Эмоциональное препирательство может завести в тупик любые переговоры, но вряд ли доведет до истины.

5. Контраргумент (Counterargument)

Контраргумент – пятый уровень ведения споров. Наверное, первый, который является приемлемым. Умению не только ставить под сомнение позицию соперника, но и противопоставлять ему/ей свои собственные аргументы по заданной теме, является уже важным умением. Студентов на дебатах этому учат. Очень важно, что контраргументы появляются тогда, когда вам важно не только отбить/ослабить позицию оппонента, но и важно отстоять свою позицию (хорошо уже, если она есть, даже, если не правильная). На 10 минуте вот этого спора депутатов Лещенко и Вилкула четко видно, как правильно представлять собственные контраргументы, например, по теме антикоррупции.

6. Опровержение по сути (Refutation)

Это самая убедительная форма выражения несогласия с позицией оппонента. Она же и одна из самых редких, так как ее подготовка требует упорной и долгосрочной работы. Логика этого приема заключается в том, что вы должны иметь возможно буквально цитировать своего оппонента (его устную или письменную речь), и иметь возможно разбивать его/ее аргументы, находя в них фактологические или логические ошибки. Мы часто видим, что именно так делают фактчекеры – но согласитесь, что это сделать легко, когда у тебя достаточно много времени и кофе в офисе и ты можешь долго думать и анализировать. Во время дебатов это сделать сложно, поэтому к ним надо готовиться. Мне кажется, ответы Александра Данилюка вот в этом случае являются хорошим примером опровержения по сути.

7. Опровержение в чистом виде (Refuting the Central Point)



Самым сильным сценарием проведения дебатов является опровержение центрального (основного) аргумента вашего оппонента. Фактически вы должны предоставить неопровержимое доказательство его/ее неправоты, не ваше субъективное мнение, а именно объективные фактологические доказательства. Вы говорили, что он умер – а вот он. Вы говорите, что экономика падает, а вот она растет. К сожалению, в мире постправды, объективные факты влияют на формирование общественного мнения уже меньше, чем обращение к эмоциям людей. К сожалению, многим людям сегодня уже не важно, что в действительности произошло, а важно то, насколько эмоционально это восприняли люди. Именно поэтому, очень часто на представление объективных фактов ваш соперник, скорее всего, сразу скажет: да ты дебил, с тобой не о чем говорить, и его/ее сторонники разразятся овациями.

Если мы хотим состояться как государство и вырасти, как гражданское общество, мы должны научить политиков и научиться самим аргументировать содержательно. Опять-таки не обязательно соглашаться с их позицией, но нельзя позволять им бодаться на сцене или обзывать друг друга. Надеюсь, что политики услышат их, да и мы повзрослеем.

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