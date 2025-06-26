Опасная эскалация. Как еще Северная Корея помогает России в войне

Это последний шаг в амбициозном партнерстве двух стран в оборонной сфере, которое формировалось в течение последних трех лет

Северная Корея согласилась направить в Россию тысячи дополнительных строительных рабочих и инженеров, что стало последним свидетельством углубления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Об этих планах было объявлено 17 июня после встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с Сергеем Шойгу, бывшим министром обороны России, который сейчас занимает пост секретаря Совета безопасности страны.

По словам Шойгу, Северная Корея направит две бригады «военных строителей» общей численностью пять тысяч человек, а также тысячу боевых инженеров.

По имеющимся данным, они будут заниматься разминированием и помогать в восстановлении разрушений, нанесённых войной в Курской области России, которая граничит с Украиной и пережила месяцы ожесточённых боёв после украинского вторжения в августе 2024 года.

