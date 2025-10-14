Смотрю на все эти стартапы искусственного интеллекта — и ловлю себя на мысли: это не экономика будущего, это «экономика веры»

Сижу на диване, листаю графики и думаю: когда-то мы верили в закон Мура — ту старую байку, что компьютеры становятся вдвое умнее каждые два года. Теперь это миф, как «стабильная гривня». Потому что искусственный интеллект этот закон не просто нарушил — он по нему проехался танком с логотипом Nvidia.

За последнее десятилетие спрос на вычисления для AI вырос более чем вдвое быстрее, чем мощность самих чипов. То есть даже если видеокарты становятся вдвое производительнее, искусственному интеллекту этого уже мало — ему нужно в четыре с половиной раза больше.

Новый чип Blackwell выдает 20 петафлопс — это такая единица скорости вычислений, когда машина может выполнить двадцать квадриллионов (такие цифры даже для моего дивана непосильны) операций в секунду. Для сравнения, старый Pascal когда-то тянул лишь двадцать триллионов. То есть сейчас мы перешли от микроволновки к ядерному реактору. И теперь вычислительная мощность — это новая нефть.

Дата-центры строят так, будто без них не выживем. Только в США расходы на них достигли $43 млрд в год (+30% за год, +322% за четыре). Офисы, где когда-то сидели люди, теперь заполняют серверы, где сидят чат-боты. Ирония времени: нас заменяют не инопланетяне, а кондиционированные шкафы с кабелями.

К 2030 году на новые дата-центры нужно будет $500 млрд ежегодно, и даже после этого останется дыра в $800 млрд. Но кого это волнует, если GPT уже сам пишет письма инвесторам и не просит премию.

Мировой рынок дата-центров растет на 7% в год и достигнет $739 млрд к 2029-му — чуть меньше, чем ВВП Швейцарии. А поставки AI-серверов увеличатся еще на 41% в 2025-м. Даже Windows так быстро не обновляется.

А вот энергетика — наша новая головная боль. К 2035 году дата-центры для AI будут потреблять около 1 700 ТВт-ч — более 4,5% мирового электричества. То есть каждый двадцатый мегаватт в мире пойдет не на чайник, а на то, чтобы GPT успел дописать очередную статью.

И тут в игру заходит атомная энергетика. Акции компании Oklo (+593% YTD по состоянию на октябрь 2025) растут так, будто они реально открыли золотую жилу. Потому что солнечные панели спят по ночам, а AI — никогда. Итак, «зеленая энергия» теперь просто слегка подсвечена ураном.

А теперь новый «закон Мура» — уже для AI-агентов. В 2022 ChatGPT еле тянул короткие задачи, а теперь делает то, что человеку занимает час. Следующий шаг — научить его нервно проверять почту и жаловаться на дедлайны.

И при этом Forward P/E техсектора — около 27, вдвое меньше, чем во время дотком-пузыря. То есть мы живем в самом дорогом, но самом рациональном безумии в истории финансов.

Сижу я на диване, смотрю на все эти стартапы искусственного интеллекта — и ловлю себя на мысли: это не экономика будущего, это «экономика веры». OpenAI зарабатывает 12 миллиардов долларов, тратит 22 — и все аплодируют, потому что, видите ли, «растет быстрее, чем ожидали». Anthropic тоже в минусах, Google нервно считает облака, а Amazon подбрасывает еще немного серверов в костер. Мы живем в мире, где убыток в 10 миллиардов — это признак успеха, а не катастрофы. Но диван спокоен: он видел и доткомы, и крипту, и WeWork. И каждый раз инвесторы говорили одно и то же — «в этот раз все иначе».

