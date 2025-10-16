Высшее образование дешевле, чем айфон

Буду коротко писать о самом интересном в украинском и мировом высшем образовании — что там хорошо, что абсурдно, что стоит ломать, а что еще можно спасти

Представьте: в 2025 году базовый айфон 17 на 256 ГБ стоит 47 000 грн. Хотя тут даже представлять не нужно — контрактное обучение в украинском техническом университете — от 16 000 в год. У некоторых это дешевле, чем месячная аренда квартиры или абонемент в спортзал на год!

То есть диплом инженера — не намного дороже, чем смартфон, на котором потом студент спрашивает GPT «как сдать курсовую за ночь, без стресса и формул?»

За рубежом ситуация не такая. Во многих богатых странах Европы университеты бесплатные — просто потому, что богатые могут себе это позволить. И избиратели не против платить налоги, чтобы их дети учились бесплатно. Это роскошь развитых стран: когда не экономишь на будущем.

Это роскошь развитых стран: когда не экономишь на будущем

А вот там, где университеты дорогие, например, в Британии или США, — образование действительно стоит 10−50 тысяч долларов в год. Но и имеет соответствующий уровень: современные лаборатории, кампусы, общежития, оборудование, стажировки.

А в Украине — наоборот. Мы не богатая страна, но образование у нас самое дешевое. Парадокс: чем меньше денег — тем дешевле диплом. И, соответственно, тем дороже последствия от некоторых «профи».

В нашем авиационном мы подняли цену на обучение — в зависимости от направления теперь максимум 60 тысяч. Мы работаем с партнерами и строим место, где можно получить качественные знания. Потому что если вся система имеет вид пластикового торта — то дешевый диплом не аномалия, а логический финал.

Но настоящая причина, почему это так, — глубже.

В украинском образовании живет особый жанр веры: карго-культ.

О нем — уже в следующий раз.

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора