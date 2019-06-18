Первый месяц Зеленского. Что мы имеем? Вчера, 23:37 Цей матеріал також доступний українською

Сдержанный оптимизм выглядит уместным. Новому президенту все еще необходимо определиться с политическими приоритетами и степенью своей независимости

Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 30 мая. Избрание политического новичка породило ряд вопросов относительно отсутствия управленческого опыта, связей с олигархом Игорем Коломойским, структуры его узкого окружения, а также приоритетов в должности. Зеленский месяц как президент, но эти вопросы еще требуют ответов, и многое еще впереди, так как сейчас политическое внимание сосредоточено на парламентских выборах. Тем не менее его заявления в целом были обнадеживающими. Правительство США выражает сдерживаемый оптимизм и пригласило Зеленского посетить Вашингтон.

Многие выражали сомнение серьезности участия Зеленского в президентской кампании. Популярный актер фактически без политического опыта. Он проводил нетрадиционную кампанию, дав лишь несколько интервью, очевидно предпочитая тому, чтобы мнения избирателей формировал его телевизионный образ. Эта стратегия сработала. Он победил тогдашнего президента Петра Порошенко с почти 50% преимуществом.

За месяц работы у Зеленского не было времени на внедрение новой политики. Он распустил Раду, что стало триггером для досрочных парламентских выборов, запланированных на 21 июля. Законность этого решения оспаривается в Конституционном Суде, хотя главные политические партии, кажись, готовы к досрочному голосованию. Опросы свидетельствуют о том, что подавляющее большинство украинских избирателей одобряет идею досрочных выборов.

Контактировать с Владимиром Путиным будет нелегко

Результаты парламентских выборов важны. Зеленскому крайне необходимо коалиционное большинство, которое поддержит его повестку дня и одобрит назначение людей на должности премьер-министра и в Кабмин, с которым он сможет работать. Поэтому, предполагая, что Конституционный Суд не признает недействительным досрочное голосование, в следующем месяце все внимание будет сосредоточено на политике. Согласно опросам партия «Слуга народа» Зеленского хорошо покажет себя на выборах.

Но есть причины и для опасения. Отдельный набор вопросов к новому президенту сфокусирован на его отношениях с Коломойским, владельцем телеканала, транслирующего комедийное шоу Зеленского. Коломойский, последние несколько лет проживший в Швейцарии и Израиле, вернулся в Украину почти сразу же после избрания Зеленского.

Зеленский пытался дистанцировать себя от олигарха, заявляя, что он будет становиться на сторону государственных интересов и будет выступать против Коломойского в его судебных маневрах получить обратно контроль над ПриватБанком, национализированном в 2016 году после того, как у него обнаружили дефицит капитала более чем 5 млрд долларов. Зеленский также отклонил предложение Коломойского объявить Украине дефолт перед МВФ.

Тем не менее за всем этим надо внимательно следить. Ключевые игроки в узком кругу нового украинского президента обладают приближенными связями с Коломойским, особенно Андрей Богдан, которого Зеленский назначил главой своей администрации. Президент привел солидное количество своих коллег из мира развлечений и бизнеса в правительство, а потому за их работой тщательно будут наблюдать.

Зеленский также сделал несколько положительных назначений. Александр Данилюк стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Как бывший министр финансов, который сыграл роль в национализации ПриватБанка, он сможет отслеживать влияние Коломойского. Новый президент номинировал Вадима Пристайко, образованного и опытного дипломата, на должность министра иностранных дел. Он назначил Айвараса Абромавичюса, реформистского экс-министра экономического развития, членом наблюдательного совета Укроборонпрома — конгломерата, доминирующего в оборонно-промышленном секторе Украины и нередко обвиняемого в коррупции.

Зеленский также правильно рассуждает. Он очевидно дал понять, что борьба с коррупцией будет на первом месте его повестки дня. Убеждение в том, что Порошенко не смог обуздать коррупцию и уменьшить влияние на страну олигархов, что сыграло существенную роль для его электорального поражения. В той мере, в которой Зеленский обладает политическим чутьем — а судя по его кампании и победе, получается именно то, что есть на самом деле — он, вероятно, понимает, что реальная борьба с коррупцией станет ключевым ориентиром, согласно которому его поддержит электорат.

Что касается внешней политики, то Зеленский демонстрирует неизменность курса. Он подтвердил направленность Украины на полную интеграцию с европейскими и евроатлантическими институтами, выразив желание присоединиться к ЕС и НАТО. Свой первый зарубежный визит в качестве президента он совершил в Брюссель, чтобы встретиться там с лидерами ЕС и НАТО, 17−18 июня посетил Париж и Берлин, и будет принимать саммит Украина-ЕС в Киеве 8 июля.

Зеленский предложил референдум по членству в НАТО, хотя не уточнил, когда он должен бы состояться и какие вопросы будут вынесены. Впрочем, немного вызывает беспокойство то, что это потенциально ядовитая таблетка, которая может свести на нет заявление Украины на членство. Чиновники, приближенные к Зеленскому, не склонны считать, что референдум может показать безразличие украинского общества и усложнит политикам дальнейшее изменение курса.

Ответ на продолжение российской агрессии, особенно оккупации части Донбасса на востоке Украины, является приоритетом во внешней политике Зеленского. Контактировать с российским президентом Владимиром Путиным будет нелегко. Кремль наверняка горит желанием того, чтобы завести Украину назад в московскую орбиту, а если не удастся — развалить ее.

Хотя российское руководство непосредственно демонстрировало свое желание поражения Порошенко, оно не отправляло позитивных сигналов Зеленскому. После его избрания Москва заявила о своей готовности выдавать российские паспорта тем, кто проживает в оккупированном Донецке. Россияне и их прокси-силы отметили визит нового президента в Брюссель увеличением количества обстрелов через линию разграничения.

Судя по всему, любые рассуждения Кремля об изменениях в своей политике ожидают парламентских выборов, когда Москва оценит свои шансы, исходя из расклада политических сил. Ключевой вопрос для Зеленского — и для сторонников Украины на Западе — вероятно, останется, и он будет заключаться в том, как изменить для Кремля соотношение затрат и выгоды таким образом, чтобы Россия действительно стремилась к миру.

Зеленский призвал к новому импульсу мирных усилий, но избежал конкретики. В отличие от своего предшественника, новый президент заявил, что постарается более активно достучаться к украинцам на оккупированной части Донбасса. Это вполне приемлемо и разумно: обычным людям необходимо прочувствовать то, что по окончании конфликта их будут рады приветствовать как полноценных граждан Украины.

Новый украинский президент пребывает в своей должности всего месяц, и ему еще предстоит определиться со своими политическими приоритетами и степенью своей независимости. Сдержанный оптимизм сейчас очень даже кстати и выглядит вполне уместно. Безусловно, были времена, когда развитие событий в Украине становилось основанием незаурядного оптимизма, однако все заканчивалось тем, что украинцы и обозреватели (включительно со мной) испытывали разочарование. Надеемся, в этот раз все будет по-другому.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок AtlanticCouncil. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на Atlantic Council

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