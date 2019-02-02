Первые деньги Сегодня, 09:03 652 Цей матеріал також доступний українською

Пять причин, почему дети должны заработать первые деньги самостоятельно

Недавно я спросил своих друзей в Facebook, как они заработали первые деньги. Простой вопрос превратился в настоящий флешмоб с тегом #першігроші: люди продолжают рассказывать истории, и поток комментариев не прекращается. Видимо, есть в этом воспоминании что-то важное для нас всех.

Итак, мы выяснили, что гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский торговал мороженым на пляже, министр инфраструктуры Владимир Омелян продавал компьютеры, основатель лицея Гранд Владимир Спиваковский передвигал фигуры на шахматном турнире, а топ-менеджер фармацевтической фирмы Дарница Дмитрий Шимкив играл на деньги в преферанс.

Сам я мыл машины. На этом же заработали свои первые деньги нардеп Сергей Лещенко, ресторатор Дима Борисов, врач-онколог Олег Спиженко. Еще мне в 8 или 9 лет удалось впечатлить своего папу, доставив к нему на производство через всю Одессу 200-литровую бочку спирта. Пришлось пустить в ход всю свою коммуникабельность и умение убеждать. Иначе не знаю, как восемь одесских бомжей и один водитель газели на это согласились.

На днях Джек Ма, основатель AliBaBa, сказал в Давосе, что первая работа – самая важная, хотя редко самая любимая. Мы с ним не договаривались:).

Если судить по моему опросу в Facebook, первые заработки людям действительно приносили довольно суровые занятия. Посол Украины в Австрии Александр Щерба работал слесарем на заводе Электронмаш, руководитель дипломатической Академии Сергей Корсунский – каменщиком на стройке. Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован разгружал машину с газовыми плитами, а основатель UFuture Investment Group Василий Хмельницкий заносил на высокие этажи тяжелейшие пианино. С другой стороны, можно всю жизнь разгружать машины, но так и не создать успешный бизнес.

Деньги лежат под ногами, если открыть глаза

Проанализировав все комментарии, я собрал пять объединяющих выводов – пять простых истин, которые можно понять, самостоятельно заработав первые деньги.

1. Это таки возможно. Такую банальную истину твердят сотни книг и тысячи бизнес-тренеров, но ее важно прочувствовать. Человек без опыта, без специальности, без репутации на рынке тоже способен на заработки. Прекрасная мотивация: если я в 10 лет смог заработать $10, сколько же я заработаю в 20 или 30!

2. Деньги лежат под ногами, если открыть глаза. В некоторых случаях эту фразу можно понимать буквально. Вице-президент фонда SigmaBleyzer Владислава Магалецкая собирала желуди. Катерина Загорий, директор по развитию Фонда семьи Загорий, сушила лекарственные травы. На лекарственных травах зарабатывал и гендиректор GrainCorp Олег Левченко. А основатель сети отелей Ribas Hotels Group Артур Лупашко брал на раскладках бесплатные газеты и продавал их на улицах. Вряд ли эти люди когда-либо станут ныть: мол, сейчас кризис, денег нет нигде.

3. Главное – начать. Не стоит искать в первой же работе свое призвание на всю жизнь. Никто из ответивших мне бизнесменов не занимался в юности тем делом, которым зарабатывает сейчас.

4. Неудачи закаляют. Shit happens – и первый опыт заработков отлично помогает это понять. Однажды я не заметил открытый люк в крыше машины – и мою «автомойку» пришлось прикрыть. Уже упомянутому Артуру Лупашко здорово досталось от отца за его бизнес: ребята «конвертировали» лекарственные травы в дефицитные джинсы, и папа боялся, что за сына-фарцовщика его исключат из партии. Подобные неприятности заставляют быть ответственнее, учат понимать причинно-следственные связи и начинать сначала.

5. Опыт бывает не только в профессии. Не нужно становиться идеальным грузчиком или оттачивать мастерство мойки машин до блеска. Важно научиться мотивировать своих друзей. Договариваться со старшими. Убеждать других, что тебе можно доверять, даже если ты – мальчик десяти лет. Умение класть кирпичи пригодится только на стройке. Умение налаживать коммуникации пригодится везде.

Сам я, в ответ на свою историю о первых деньгах, получил пачку язвительных комментариев – мол, какая разница, как зарабатываешь в детстве, если потом тебе в наследство достается крупный бизнес. Что ж, история семейного бизнеса знает тысячи примеров, когда наследники в дым разрушали полученные от предыдущего поколения предприятия любого масштаба и с любой репутацией.

Я действительно начал работать в ТИС – порту, который с нуля построил мой отец Алексей Ставницер – в 19 лет, и сейчас считаю, что это было не идеальным решением. Я хотел бы иметь возможность сначала попробовать себя в «чужом» бизнесе, но было как было. Со старшим сыном Давидом мы договорились, что сначала он поищет себя в нескольких делах, а потом – если захочет – придет в ТИС.

Еще мы договорились, что Давид может не волноваться о своих расходах на образование и медицинские нужды, но все остальное будет ограничено 1 000 гривен в неделю. Если ему нужно больше, он может заработать эти деньги самостоятельно. Похожие истории я слышал от многих своих друзей. А некоторым, кстати, пришлось пойти на кардинальные меры и увольнять детей из собственных бизнесов, чтобы наконец заставить их шевелиться.

В этом деле главное начать. Не дожидаться блестящего диплома в рамочке, идеального предложения, работодателя с громким именем и красивым офисом. Иначе есть довольно высокий риск так и остаться ребенком.

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