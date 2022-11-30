Первая жертва Путина за пределами Украины 30 ноября, 12:49

Гражданин Молдовы Виктор Плешканов осужден Тираспольским судом на «срок Балуха» — три года и два месяца заключения

Дело крымчанина Владимира Балуха, приговоренного к трем годам и семи месяцам заключения фактически только за поддержку Украины, за то, что он вывесил украинский флаг на крыше собственного дома, стало одним из символов беззакония, творимого российскими оккупационными властями в Крыму. Сейчас, когда Балух уже на свободе, практически такая же история происходит недалеко от украинских границ, в фактически оккупированном Россией Приднестровье, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Житель этого региона, гражданин Молдовы Виктор Плешканов тоже осужден Тираспольским судом по сути, на «срок Балуха» — три года и два месяца заключения. И тоже фактически за то, что вывесил украинский флаг из окна собственной квартиры — а перед этим купил материал для пошивки флага в тираспольском магазине тканей и во время покупки «непочтительно» отозвался о местном министерстве госбезопасности.

Понятно, что, как и в крымском случае, в «законодательстве» Приднестровья нет статьи, позволяющей посадить человека в тюрьму за вывешивание украинского флага. Приднестровское министерство госбезопасности, похоже, нашло для Плешканова другие статьи — примерно так же, как мы помним, расправлялись и с Балухом. Вначале его посадили на пять суток за мелкое хулиганство — нельзя так непочтительно отзываться о МГБ. А затем обвинили в экстремизме, не предъявив, впрочем, никаких доказательств — дело было засекречено.

Может быть, Плешканова посадили даже не за посты в интернете в поддержку Украины, а за то, что он позволял себе приветствовать соотечественников словами «Слава Украине!» — один такой «соотечественник», водитель маршрутки, даже отвез его в местную прокуратуру после такого приветствия.

Приднестровье превратили в современный Крым

Уже в тюрьме Плешканова начали, в лучших традициях авторитарного государства, травить — что привело к попытке самоубийства. О том, в каком состоянии он находится после этого, ничего не известно.

Похоже, Плешканов — первая жертва развязанной Путиным войны против Украины за пределами самой Украины. Но при этом приднестровские руководители и олигархи, расправляющиеся с ним по образцу и подобию российского «правосудия» и игнорирующие требования из Молдовы освободить Плешканова, осужденного за несуществующие преступления, чувствуют себя куда комфортнее, чем руководители и олигархи из самой России — удивительный случай, когда, я бы сказал, кукле повезло больше, чем кукловоду.

А ведь расправа над Плешкановым, думаю, это неплохой повод добавить фамилии приднестровских марионеточных деятелей в «список Магнитского» уже не только за участие в фактической аннексии молдавской территории, но и за расправу над противником войны.

Я познакомился с Виктором Плешкановым осенью 2017 года в одном из культовых мест Чикаго. Мы смотрели на город с высоты одного из самых известных его небоскребов, и Виктор рассказывал мне, как болел за Майдан и как уверен в том, что Украина вернет украденные у нее территории. Я уже тогда был поражен тем, что человек с такой ясной политической позицией живет в Тирасполе: Приднестровье превратили в современный Крым еще тогда, когда крымчане и не подозревали, что это такое — жить при диктатуре и бояться, что у тебя обнаружат флаг Украины. Но, с другой стороны — не стоит село без праведника. В любой стране, в любом городе, уверен, всегда есть тот, кто остается свободен при самой жуткой диктатуре.

Украине удалось спасти Владимира Балуха, ее крымского знаменосца. А приднестровский знаменосец — в приднестровской тюрьме и о его судьбе мало кто знает. Думаю, важно, чтобы усилия Молдовы по освобождению своего гражданина были поддержаны усилиями международного сообщества и украинской общественности — общественности страны, флаг которой семья Плешакова сшила в городе, по улицам которого разгуливают российские солдаты.

Уверен, важно, чтобы приднестровские лидеры знали, что они не уйдут от ответственности за преследование невиновного человека, который выступил в поддержку справедливости и правды там, где справедливость и правда — запрещенные слова.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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