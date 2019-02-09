Пенис войны

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Соцсети взбудоражил скандал в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Ее студента отчисляют за перформанс под названием Парад членов. На чьей стороне правда?

Не выборами едиными живет наш сегмент соцсетей. Третью неделю виртуальные баталии в Facebook ведутся вокруг скандала в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Коротко и по сути: студента Спартака Хачанова отчисляют за перформанс под названием Парад членов. Молодой творец создал из гипса солдатиков и ракетные комплексы, придав милитарному содержанию фаллическую форму. По замыслу художника, его инсталляция означает: война — это когда стороны меряются размерами пенисов. Хачанова обвиняют в издевательстве над украинской армией. Он парирует: имел в виду российское, путинское войско.

За молодого художника вступился среди прочих авторитетный и уважаемый Александр Ройтбурд, чей художественный вкус сомнений не вызывает даже у оппонентов. Козырь, которым оперируют защитники Хачанова, — свобода творчества и самовыражения как несгораемая опция и покушение на эту незыблемую норму.

Я — на светлой стороне. То есть за наших, хороших. Тех, кто отстаивает право творцов самовыражаться так, как им диктует внутренний голос. Однако случай со Спартаком Хачановым имеет к свободе творчества такое же отношение, как тиражирование пророссийских месседжей к свободе слова, Оппозиционный блок — к политической оппозиции, а морская свинка — к морю. И вот почему.

Поступок Хачанова — детская болезнь левизны

Почти десять лет назад, в ноябре 2009 года, тогда еще милиция арестовала киевского художника и блогера Александра Володарского. Причина — он вместе с подругой разделся догола перед Верховной радой и начал имитировать половой акт. Свое поведение художник назвал перформансом, направленным против существовавшей в то время одиозной Национальной экспертной комиссии по вопросам общественной морали. Борьбу с ней разными способами вели многие деятели культуры, в том числе устраивая массовые акции. Можно принимать или не принимать гражданскую позицию, которую в то время занимал Володарский. Но такая радикальная форма протеста против открытой войны, которую Нацкоммор (так называли государственную борьбу за нашу мораль) объявил украинской культуре, в целом понятна.

Вот еще пример “генитального” перформанса. В 2013 году питерский художник Павел Павленский уселся голым на Красной площади в Москве и прибил гвоздем мошонку к брусчатке. Это метафора апатии, индифферентности и фатализма российского общества, объяснял он. Годом ранее Павленский зашивал себе рот в одиночном пикете перед Казанским собором, протестуя против ареста девушек из Pussy Riot.

Чем похожи оба примера? Каждый активист протестовал против ситуации, созданной властью, в форме, которая может быть не всеми принята. Если вспомнить антивоенные акции американских хиппи во времена войны во Вьетнаме, к ним тоже нет вопросов. Ведь хиппи-пацифисты выступали против войны, в которую, как ни крути, США вмешались. Американские парни воевали в джунглях не за свое по воле властей. Америка могла выйти из этого вооруженного конфликта, но долго не хотела.

Если Спартак Хачанов представил в виде пенисов именно российских солдат и российские ракеты, то логичнее господину художнику отправиться со своим гипсовым хозяйством в Крым. И там, возле печально известного памятника зеленому человечку — освободителю, провести перформанс. Например, возвести рядом с ним зеленый фаллос. Выразив отношение украинского гражданина к оккупации Крыма. Или же съездить в Москву, повторить подвиг коллеги Павленского, объяснив, какую именно армию считает агрессивной.

Украина последние пять лет — воюющая страна. Но не государство, которое напало на соседей с целью меряться мужским досто­инством, как это видит молодой художник. У нас небольшой опыт государственности. Но даже во времена, когда у нас государство было, армия создавалась для защиты, а не для нападения. Потому поступок Хачанова — детская болезнь левизны.

Ею в современной Украине заражены те творческие личности, кто считает: наша страна тоже виновата в том, что Крым отжали, а на Донбассе стреляют и убивают. Нам бы не отвечать, не держать оборону, а быстрее помириться с тем, кто реально сильнее. Говорить хоть с чертом лысым, лишь бы больше ни один человек не погиб. Таких, особенно в военное время, принято называть полезными идиотами. А правом на свободу творчества и собственное мнение в подобных кругах прикрывают свое невежество. Ведь воссоздать пенис и наделить его каким угодно протестным смыслом может любой. Для этого необязательно учиться на художника.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 7 февраля 2018 года. Републикация полной версии запрещена.

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