Отправят ли США ракеты Tomahawk в Украину?

Трамп отметил, что перед окончательным решением хотел бы узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы

«Но сначала хочу убедиться, что они с ними сделают», — сказал он.

Трамп в очередной раз что-то сказал. У него работает генератор рандомных слов. Это вполне может быть заявление из категории «сегодня Зеленский диктатор», а завтра уже нет и он вообще ничего подобного не говорил.

Это заявление не для нас. Это заявление для россиян. Чтобы их загнать в стойло. От их реакции и будем дальше видеть реакцию американского президента.

Мой прогноз пока все еще неутешительный — Томагавков не будет. Потому что их нечем запускать. Лучше дайте JASSM. Не исключено, что по финалу именно на получение этих ракет мы и выйдем.

Не удивлюсь также, если под Tomahawk Трамп на самом деле имеет в виду ранее анонсированную ракету Barracuda, серийное производство которых началось не так давно. Для Трампа в принципе все оно одинаково.

Повторюсь, в Tomahawk я не верю, потому что:

Пусковых для таких ракет у Украины нет. Среди вариантов — подводные лодки или ракетные эсминцы. Слышали, чтобы США их готовили для передачи? Нет.

Также среди платформ для пуска Tomahawk — мобильная пусковая установка Typhoon. Их поставили на вооружение только в 2023-м. И с тех пор пока у самих США только два подразделения, которые владеют такими пусковыми. Так верим ли мы, что Typhoon передадут нам? Нет.

О единственном очень теоретическом варианте пусковых писал Defence Express. Буквально месяц назад Корпус морской пехоты США принял решение отказаться от пусковых установок LRF (Long Range Fires) под Tomahawk. Причина отказа — их малая проходимость по слабым грунтам, что для морпехов, которые должны были высаживать LRF на пляже, является критическим. А для нас они подойдут.

Но Tomahawk — это не просто ракеты и пусковые. Это огромная инфраструктура, которой Украина должна быть параллельно обеспечена.

Плюс — производство самих Tomahawk очень дорогостоящее и точечное. На много таких ракет мы не можем рассчитывать.

