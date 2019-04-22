Открытое письмо будущему президенту Сегодня, 01:51 1227

Я за вас не голосовал, но вас избрал народ Украины, а я уважаю выбор моего народа

Уважаемый, Владимир!



Я за вас не голосовал, но вас избрал народ Украины, а я уважаю выбор моего народа.

Хотел бы напомнить вам несколько само собой разумеющихся вещей:

1. Майдан был революцией достоинства.



2. Ваш предшественник, при всех ошибках и недостатках, был лучшим на сегодняшний день президентом Украины.



3. Крым – это Украина и национальный очаг крымскотатарского народа. Как Израиль – национальный очаг еврейского народа.



4. На Донбассе – российское вторжение и оккупация. Там нет повстанцев. Они называются коллаборационистами.



5. Единственный путь Украины – это путь в западную цивилизацию. Через НАТО и ЕС.



6. Сегодняшняя Россия, при всей нашей (надеюсь, общей) любви к ее великой культуре – это цивилизационный тупик. Украине туда не надо.

Можно продолжать, но главное – это. Хоть это и набор банальностей, но это то, что называется must have.

От всей души желаю вам не оправдать худших опасений, связанных с вашим избранием.

Текст опубликован с разрешения автора

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