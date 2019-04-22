Открытое письмо будущему президенту
Я за вас не голосовал, но вас избрал народ Украины, а я уважаю выбор моего народа
Уважаемый, Владимир!
Я за вас не голосовал, но вас избрал народ Украины, а я уважаю выбор моего народа.
Хотел бы напомнить вам несколько само собой разумеющихся вещей:
1. Майдан был революцией достоинства.
2. Ваш предшественник, при всех ошибках и недостатках, был лучшим на
сегодняшний день президентом Украины.
3. Крым – это Украина и национальный очаг крымскотатарского народа. Как Израиль
– национальный очаг еврейского народа.
4. На Донбассе – российское вторжение и оккупация. Там нет повстанцев. Они
называются коллаборационистами.
5. Единственный путь Украины – это путь в западную цивилизацию. Через НАТО и
ЕС.
6. Сегодняшняя Россия, при всей нашей (надеюсь, общей) любви к ее великой культуре – это цивилизационный тупик. Украине туда не надо.
Можно продолжать, но главное – это. Хоть это и набор банальностей, но это то, что называется must have.
От всей души желаю вам не оправдать худших опасений, связанных с вашим избранием.
Текст опубликован с разрешения автора
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