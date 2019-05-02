Отчаянный выбор Украины Сегодня, 18:39 1216 Цей матеріал також доступний українською

Не имея ничего, кроме привлекательного имиджа телегероя, Зеленский сумел убедить избирателей, что его неопытность станет для них лучшим выбором

В 2000-е все обожали сериал «Западное крыло», мечтая о том, какой могла бы быть администрация США: борется с терроризмом, не развязывая при этом войны против целого региона или религии, отказывается растаптывать принципы верховенства права и вообще принимает решения, отвечающие лучшим интересам страны. Многим тогда хотелось, чтобы этот вымышленный президент, спокойный и собранный (его играл Мартин Шин), пришёл на смену американскому президенту-ковбою, Джорджу Бушу-младшему, а также его дружку-милитаристу Дику Чейну.

В каком-то смысле именно так сейчас происходит в Украине. В начале апреля комедийный актёр Владимир Зеленский, игравший в сериале «Слуга народа» роль учителя, ставшего президентом, с огромным перевесом победил на президентских выборах. Но это не сказка об идеальном президенте, а ещё один пример искажённой реальности (слишком хорошо знакомой украинцам), в которой вымышленные персонажи, а не подлинные лидеры, определяют политику.

Зеленский – далеко не первый харизматичный неполитик, добившийся политической власти в последние годы. Наиболее очевидный пример – девелопер недвижимости и ведущий реалити-шоу Дональд Трамп. В Австрии, Венгрии, Италии, России и других странах шоумены используют популистскую риторику для привлечения простых людей, считающих, что элита их игнорирует. Комик Беппе Грилло был одним из основателей «Движения пяти звёзд» в Италии, ставшего сейчас ведущей правящей партией страны, хотя сам Грилло дистанцировался в январе 2018 года – за несколько недель до выборов, приведших его детище к власти.

Украина – это симптом, а не уникальный пример

У этой тенденции есть нюансы. Победа Трампа на президентских выборах 2016 года в США заставила меня вспомнить о романе «О дивный новый мир». Олдос Хаксли описывает в нём будущее, в котором человечество разрушают невежество и жажда бездумных развлечений. Воплощением этой ситуации стал Трамп, который, жадно поедая гамбургеры, непрерывно смотрит сюжеты Fox News о самом себе.

Но если выбору американцами Трампа способствовало сочетание избытка развлечений с недостатком знаний, то украинцы среагировали на предательство политиками идеалов Революции достоинства, основной целью которой было освобождение Украины из-под сапога России.

Главным среди этих ренегатов стал президент Пётр Порошенко, герой Майдана, превратившийся в итоге в символ старой олигархической системы. Теперь большинство украинцев выступает за радикальные перемены в экономической, социальной и внешней политике.

В результате, не имея ничего, кроме привлекательного имиджа телегероя, Зеленский сумел убедить избирателей, что его неопытность станет для них лучшим выбором, чем ещё один срок коррумпированного президентства Порошенко. Несмотря на отсутствие политической команды или внятной политической программы, он получил 73% голосов – таких результатов обычно достигают авторитарные лидеры, подавляющие оппонентов и занимающиеся подтасовками на выборах.

Это был выбор, сделанный от отчаяния. Как посетовал мой знакомый, молодой украинский юрист, «любой думающий, прагматичный человек проголосовал бы за Порошенко или, может, за Юлию Тимошенко», потому что, несмотря на их недостатки, «они многое сделали для нас». Но, добавил мой знакомый, «мы не мыслим, как прагматичное общество».

В этом смысле очень показательными были дебаты кандидатов. Оказавшись лицом к лицу с Зеленским на стадионе (это нестандартное место для дебатов выбрал сам комик), Порошенко начал подчёркивать свои достижения – от военного отпора России на востоке Украины до обеспечения права на безвизовый въезд в Евросоюз всем украинским гражданам. Тем временем Зеленский постоянно шутил; демонстрируя неуважение, он говорил по-русски и откровенно смеялся над патриотическим лозунгом Порошенко «Армия, язык, вера».

Как отмечает мой знакомый юрист, иррациональная политика не является чем-то новым для Украины. История страны была «непрерывным карнавалом, которым руководила кучка клоунов». Князь Владимир, принёсший христианство в Киевскую Русь в конце X века, провозгласил, что «Руси есть веселие пить». В последующие столетия казаки представляли собой яркое зрелище, с их длинными усами, меховыми шапками и нарочитой, почти карнавальной, демонстрацией мачизма.

Склонность к шоу часто оказывалась чертой украинской политики, даже когда это не было клоунадой. Во время Оранжевой революции 2004 года, когда украинцы высказались против победы Виктора Януковича на подтасованных президентских выборах, Тимошенко выступила не просто в роли политического лидера. Она играла роль фольклорной героини, которая – с заплетённой вокруг головы традиционной украинской косой – ведёт протестующих на баррикады.

Другой мой украинский знакомый, учёный средних лет, отмечает, что ближайшим предшественником Зеленского можно считать Андрея Данилко, популярного украинского эстрадного артиста, музыкального комика, который выступает в жанре травести под сценическим именем Верка Сердючка. В 2007 году Данилко пытался – безуспешно – создать собственную политическую партию.

По мнению моего друга, поддержка украинцами Зеленского объясняется тем же революционным порывом, который стал двигателем протестов в 2004 и 2013-2014 годах. Он считает, что украинские избиратели куда больше прозападного выбора хотели вообще полностью отвергнуть существующую систему. Тот факт, что под властью Трампа экономика США переживает бум, лишь усилил их желание сделать ставку на персонажа из телевизора.

Впрочем, даже Зеленский, возможно, не является столь уж бунтарским выбором, как кажется. Под вопросом его связи с олигархами, особенно с Игорем Коломойским, владельцем телеканала, который транслировал шоу Зеленского. Многие говорят о том, что Коломойский, по сути, купил эти выборы, чтобы самому править Украиной из-за кулис. Слышны также спекуляции, хотя и бездоказательные, что в реальности Зеленский является проектом президента России Владимира Путина.

Но каким бы образом он ни пришёл к власти, перед Зеленским теперь стоит монументальная задача построить государство, которое будет улучшать жизнь людей, предоставляя им качественные услуги. Что же касается войны на востоке Украины, то даже если Зеленский сумеет её завершить, Путин не отдаст назад Крым, который ни один украинец никогда не позволит Кремлю называть своим. Можно ли реально ожидать, что комедийный артист без опыта, команды и программы будет успешно справляться с этими проблемами?

Украина – это симптом, а не уникальный пример. В мире, который всё больше становится похож на антиутопию Хаксли и в котором крайне мало подлинных политических лидеров (опытных, но при этом честных, сильных, но при этом заботливых, харизматичных, но при этом серьёзных), мы все рискуем оказаться под властью клоунов.

Copyright: Project Syndicate, 2018

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Нины Хрущевой. Републикация полной версии текста запрещена.

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