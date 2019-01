От Давоса до Венесуэлы Сегодня, 11:05 2576 Цей матеріал також доступний українською

Основные события, к которым было приковано внимание финансовых спекулянтов на этой неделе, происходили в Давосе и Венесуэле

В Венесуэле начался местный Майдан, показав, что даже беднота Каракаса устала от «Нового курса» Чавеса-Мадуро. Правда, пока результата нет. Контроль над страной, если Венесуэлу можно контролировать в текущей ситуации, сохраняет Мадуро, поддерживаемый Путиным, с которым он периодически проводит терапевтические разговоры по телефону, возможно, интересуясь, сколько наемников тот готов прислать, а возможно, справляясь о своих будущих соседях по Подмосковью. В то же время цивилизованный мир уже не признает этого усатого психа, а толпы на улице как бы намекают военным, что пора запустить еще и механизм старого доброго латиноамериканского военного переворота. Так или иначе, хорошей новостью для украинцев является то, что у любой ситуации есть дно. И даже если на выборах мы проголосуем сердцем (или пультом от телевизора, который включает только 1+1), и выберем старый добрый неработающий социализм, то все равно в тот момент, когда инфляция достигнет уровня в один миллион процентов, это все может закончиться. Так что не так и страшны эти выборы. У всего есть свой конец. Плохая новость – нефть нервничает, и котировки черного золота уже подросли до уровня в $61,77 за баррель брента.

На другом полюсе, в снегах, проходит Давос, ежегодно собирающий мировую финансовую и политическую элиту, сохраняя мифы о мировой закулисе, иллюминате и масонах, которые правят миром. А поскольку никто из тех, кто в мифы верит, никогда не бывал в Давосе, то он легко может продолжать верить в эти сказки. Давос уже, конечно, не тот, что раньше, когда он был элитным клубом. Теперь туда пускают разных персонажей, после которых шапки пропадают. Но все равно остается престижным местом, по крайней мере, сохраняет такой имидж. А это значит, что поехать и потусить с элитой будет плохо воспринято народом, который сейчас активно увлекся социализмом на волне неравенства. И в результате дома остались и президент Франции, и премьер Британии. Дома остался и Трамп, но по причине того, что он сам по себе проблема. Шатдаун в США продолжается, а значит, в бюджете нет денег на его перелеты в Швейцарию. И это еще можно пережить. Сложнее понять, как живут погрязшие в кредитах госслужащие США, которые уже больше месяца не получают зарплаты. И с нетерпением ожидаем новые данные об американском ВВП. Может быть, Трампу, наконец, удалось сломать тренд роста экономики и снижения безработицы. Американский фондовый рынок на текущей неделе взял передышку после ралли начала января и эту пятницу откроет на отметке в 2642 пунктов.

Украинский сегмент еврооблигаций чуть-чуть укрепился по итогам недели. Развивающиеся рынки тоже взяли небольшую паузу, а покупки стали осторожнее. Особенно на фоне новостей о том, что ряд африканских стран готов воспользоваться оптимизмом на рынке и занять еще немного денег. А за последнюю неделю в Фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки, пришло очень много денег. Многие в Лондоне наверняка подумали, что так ситуацией может воспользоваться и Украина, потребности которой в финансировании на 2019 год весьма велики, а вот уверенности в том, что после выборов кто-то будет давать деньги, пока нет. А значит, надо торопиться. Доходность украинских суверенных бумаг составляет в среднем 9%. Подтягиваются вверх и украинские варранты. Условные дебаты кандидатов в президенты в Давосе вряд ли помогли инвесторам, а вот позитивная встреча с МВФ там же, безусловно, помогла. Тем более, внутри страны идет вовсю фильтрация кандидатов в антикоррупционные судьи, показывая, как же на самом деле должно работать очищение и подтверждая, что внешнее управление может быть хорошей идеей. По крайней мере, почему-то, иностранному специалисту не составляет труда предположить, что если какой-то судья покупает Лексус за 150 тысяч гривен, значит, он немного нечестен и, скорее всего, прохвост. Для других украинских судей раньше это не было доказательством. А раз так, раз процесс идет, то существует вероятность, что в мае мы получим следующий транш. Что не может не радовать.

На внутреннем рынке, внезапно, начало колбасить гривню. Она вдруг стала ходить на межбанковском рынке по 30-40 копеек то туда, то назад за один день. В итоге, движение есть, прогресса нет. Может, конечно, валютным дилерам стало холодно и они так греются. И если усиление гривни во многом связано с активным заходом иностранцев в гривневые облигации, которые по традиции вернулись к покупкам в январе, то вот продажи после этого и возврат гривни к статусу-кво уже удивляют. Если вспомнить, то именно покупка иностранцами гривневых ОВГЗ начала сезонное укрепление гривни год назад, за одну неделю опустив курс с 28,8 до 28,0. В этом году, правда, и сезонность не столь выражена, но все равно события на межбанковском рынке удивляют. Как удивила и слабая статистика за декабрь, где резко снизилось промышленное производство. Похоже, эффект от военного положения оказался сильнее, чем предполагали аналитики. Это оптимистичный вариант. Пессимистичный может предполагать, что шатдаун случился в штатах, а пострадала украинская экономика. Причем именно промышленное производство, а не потребительский спрос, который в декабре был традиционно сильным. Ответить на этот вопрос смогут только январские цифры.

А на первичном ОВГЗ один аукцион успешнее другого. На этой неделе Минфину удалось привлечь порядка 12 млрд грн, размещая внутренние бумаги. Доходность остается высокой, равно как и спрос со стороны иностранных игроков. Которые, как бы это не удивляло, заходят не только в короткие бумаги, которые можно кратко именовать «до выборов». Спросом пользуются как гривневые бумаги, доходность которых составляет порядка 19%, так и валютные ОВГЗ, которые размещаются на уровне в диапазоне 6,5%-7,2% по долларовым бумагам и порядка 4,5% по номинированным в евро. В общем, не зря реклама ОВГЗ уже появилась в метро. Хотя иностранцы, покупающие сейчас украинский долг и провоцирующие качели на внутреннем валютном рынке, явно узнали о них, не поднимаясь на эскалаторе.

P.S. «What good is the warmth of summer, without the cold of winter to give it sweetness»

John Steinbeck

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Читайте другие тематические колонки на НВ:

Сегодня в мирес Иваном Яковиной – ежедневно

Кинопоискс Фоззи – по четвергам

Неделя по-деловомус Сергеем Фурсой – по пятницам

Открытия с Алексеем Бондаревым – по воскресеньям

В обзоре представлено мнение автора, которое может отличаться от официальной позиции компании. Соответственно, представленная информация не может трактоваться получателями рассылки и представителями СМИ как публичная и официальная.