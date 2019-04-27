Определитесь, господин Зеленский Сегодня, 07:13 2388 Цей матеріал також доступний українською

Нетипичная избирательная кампания Владимира Зеленского создает риски и для него, и для украинцев. Постепенно обнажается тот факт, что у нового президента нет ядерного электората

Воскресным вечером 21 апреля избиратели Петра Порошенко пребывали в глубоком пессимизме. Их страницы в Facebook пестрели призывами не сдаваться, держаться вместе, продолжать борьбу. Кто‑то описал мысли о реальной и скорой эмиграции, кто‑то отправлял сам себя во внутреннюю. Но прошло меньше суток с момента признания действующим президентом своего поражения — и утро понедельника перестало быть томным. Те, кто лег спать в депрессии, проснулись в прекрасном настроении.

Его поднял проигравшим Дмитрий Разумков, спикер штаба победителя Владимира Зеленского. День только начался, а он уже озвучил мнение своего патрона: снижение тарифов на коммуналку не входит в компетенцию президента. Если это и произойдет, то не через день-два. Пока оппоненты Зеленского писали издевательские посты, случилась новая зрада. Член его команды Александр Данилюк сообщил: никого новый президент не посадит. Нет у главы государства такой кнопки — сажать или не сажать. Наконец, спикеры Владимира Александровича заявили: войну на Донбассе не завершить. Не выйдет “просто перестать стрелять”. Это длительный процесс, важная составляющая которого — Минские соглашения.

Вице-спикер Ирина Геращенко, соратница Петра Порошенко, записала видео, в котором обвинила команду Зеленского в сознательном обмане своих избирателей. Здесь я не совсем согласен. Любой политик, и не только в Украине, строит кампанию на посулах, большинство из которых выполнить не может. Тот же Порошенко пять лет назад взял избирателя обещанием быстро победить на Донбассе, о чем ему язвительно напоминали оппоненты не только на выборах, но и в течение всей каденции.

Неужели 13,5 млн украинцев так наивны?

Однако данная ситуация все‑таки не совсем типична для избирательной кампании. И несет гораздо больше рисков как для Зеленского, так и для его избирателей, которых, как известно, 73% от числа проголосовавших. С них и начнем.

Чуть больше половины, а именно 39,1%, отдавших голоса за актера-комика, ждут от него именно снижения тарифов на коммуналку. Чуть меньше, 32,4% сограждан, ожидают посадок, причем в соцсетях требуют прежде всего посадить Порошенко. Есть и другие хотелки, за которые голосовали миллионы по всей Украине. Общее одно: все желания Зеленский может исполнить только в новом сезоне Слуги народа. Способы сбычи мечт напишут сценаристы. В реальной жизни президент за коммуналку не отвечает. А исход войны зависит скорее от того, кто ее начал — главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина.

Неужели 13,5 млн украинцев так наивны? Это же взрослые люди, имеющие разный жизненный опыт, состоящие в разных социальных группах, а не живущие, черт возьми, в полной изоляции от внешнего мира. Ответ прост. За время избирательной гонки в соцсетях старательно объясняли, за что отвечает глава государства, а за что — нет. Могло сработать, ведь пользователей украинского сегмента Facebook 13 млн. Но этого было недостаточно. К тому же пользователи соцсетей и телезрители — разные аудитории. Вот и не удалось донести до народа простую истину о компетенции его потенциального слуги, какую бы фамилию он ни носил. Налицо — сознательный или несознательный информационный и коммуникативный вакуум, в котором оказались сограждане, не привыкшие к альтернативным телевизору источникам получения информации. Чем и воспользовался штаб кандидата Зеленского.

Точнее — штабы. По разным данным, их было несколько. Впервые в истории украинских выборов, чтобы нарастить аудиторию, избирателям разных регионов сулили разное, часто противоположное. Это озвучила социолог Ирина Бекешкина. На юге и востоке страны, где НАТО боятся, людям обещали добиваться нейтрального статуса Украины. На западе, севере и в центре — наоборот, ускорить сближение с Альянсом. Одним обещали развивать украинский язык, другим — вынести тему за скобки. Одним — потепление отношений с Россией, другим — сохранение жесткого противостояния.

Но, как сказал бы сам Зеленский, пора определяться, ребята. Похоже, его спикеры уже озвучивают реалии. И это ожидаемо оттолкнет часть сторонников. Новый президент в том самом шаге от любви до ненависти. Причем условная “группа 25%” его уже не полюбит, даже если он начнет учить украинский язык. Созданная его ловкими штабами ситуация постепенно обнажает тот факт, что у нового президента — тоже впервые в истории Украины — нет ядерного электората. Да и на спикеров, похоже, долго опираться не получится.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 25 апреля 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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