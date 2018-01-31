Луценко и Сейшелы. Свой среди своих

Работа в режиме политического троллинга — это одна из характерных черт карьеры Луценко. Он был известным «троллем» еще до того, как все начали заниматься профессиональным троллингом в Интернете. Достаточно вспомнить судебный процесс, когда его самого судили. Поэтому это вполне его стиль, особенность его публичной активности.

Но проблема в том, что на этот раз, как говорят, он «перегнул палку», поскольку получил серьезную политическую власть. И хотя генпрокурор формально не может занимать какую-то политическую должность и обязан оставаться вне политики, но в реалиях украинской политической системы, Луценко — важная политическая фигура.

Создается такое впечатление, что он, наверное, уже немного теряет связь с реальностью под влиянием этой колоссальной власти и ресурсов. Не забывайте, что его жена сейчас также занимает не последнее место в Верховной Раде во фракции БПП. Похоже, что семья Луценко превращается в некий аналог семьи Пшонки. И в этом контексте генпрокурор, очевидно, теряет чувство как реальности, так и уместности тех или иных заявлений.

Наша политическая элита часто занимает такую ​​коммуникационную стратегию, как «довести все до абсурда». Рассмотрим «мальдивский скандал» с Порошенко. Напомню, что все началось с информационного сюжета, который состоял из конкретных вопросов к президенту. Первый — на счет оплаты президентского отпуска. Второй — о том, что Порошенко выезжал за границу по поддельным документам. И это нарушение закона. На этом и было построено журналистское расследование.

Но каким образом реагирует на это вся «коммуникационная империя» Порошенко? Они начинают ретранслировать тезис о том, что мол Порошенко обвиняют в том, что он тратит много денег. И те, кто его обвиняют, — это коммунисты, шариковы и швондеры. Все ему завидуют, а Порошенко — успешный бизнесмен, и может позволить себе все, что он пожелает. То есть обвинения — одни, а объяснение переводят дискуссию в совершенно иную плоскость.

Луценко пытается следовать этой же схеме — перевести дискуссию в плоскость непосредственного обсуждения его денег. А не того, например, каким образом это все было оформлено, кто платил, не является ли это элементом коррупции? То есть опять все сводится к теме денег. И мы снова обсуждаем не конкретные вопросы к генеральному прокурору, а то, есть ли у Луценко деньги и сколько их у него. А всех, кто выступает критиками поведения генпрокурора, обвиняют в стремлении к «уравниловке» и коммунизму.

Вся украинская политическая элита видит: Луценко — один из нас

Я не стал бы говорить, что «сейшельский скандал» станет началом конца Луценко. Разве это первый случай? Началом конца стало еще 24 августа — день, когда Луценко должен был вынести приговор по делу Януковича. Он обещал, что 24 августа будет приговор, у Генпрокуратуры есть абсолютно безупречная доказательная база, которая устроит суд. Но 24 августа прошло, а приговора нет, доказательной базы нет. То есть элементарно прокуратура не отработала это дело и теперь тянет время.

Нет приговора и по делу Майдана. Есть отдельные решения, но официально до сих пор не сказано, кто именно был виноват в этих страшных убийствах и преступлениях в 2014 году. На фоне этой тотальной недееспособности отдельные финансовые скандалы, конечно, могут использоваться в качестве «кирпичиков» на весах политической карьеры Луценко, но в любом случае это — не решающий фактор.

Как показывает опыт и Луценко, и Гонтаревой, и любого чиновника из команды президента, они будут на своем месте до тех пор, пока это нужно президенту. И пока они пользуются персональнм доверием президента. У нас снова та же персонализированная власть, как и во времена Януковича. Президент тебе доверяет — у тебя есть должность, что бы и кто бы о тебе не говорил. Собаки лают — караван идет. Но как только ты начинаешь претендовать на какую-то свою политическую роль (смотри кейс Наливайченко), тебя сразу лишают должности.

Я бы даже сказал, что Луценко для президента Порошенко наиболее удобный вариант, чем кто-либо другой. Представим себе, что у нас появился генеральный прокурор — человек абсолютно безупречного морального состояния, некий аскет, живущий в келье, которого невозможно подкупить и на него невозможно повлиять. Нужен ли такой генеральный прокурор президенту? Не думаю. Президент хочет видеть рядом того, кто поймет его потребности, его интересы. И это касается всей нашей политической элиты. Им нужен человек из их круга. И Луценко — именно такой человек. Из их круга. И в этом контексте «сейшельский скандал» даже может помочь ему укрепить свое положение. Ведь вся украинская политическая элита видит: Луценко — один из нас.

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