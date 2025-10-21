Есть ощущение переломного момента в войне

Впервые напечатано в журнале NV за октябрь 2025 года. Републикация запрещена

Сентябрь 2025 года ознаменовался масштабной — по меркам мирной Европы — и настолько откровенной и наглой российской провокацией, что даже самым осторожным политикам пришлось признавать очевидное. Одновременное появление двух десятков БпЛА в воздушном пространстве Польши, а вскоре других «неизвестных» дронов в Дании, Норвегии, Германии, Бельгии уже невозможно объяснять случайностью в отличие от ранее единичных залетов Шахедов/Пародий на территорию соседних с Украиной стран. Да, это точно не было случайностью, но почему именно сейчас Россия прибегла к новым, нескрываемым способам эскалации, каких целей пытается достичь Кремль и какие дополнительные риски это может создать для Украины?