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Мустафа Найем

Народный депутат (БПП) 

Один важный вопрос в деле Гандзюк

Сегодня, 11:40
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Есть один вопрос, без ответа на который, расследование дела об убийстве Екатерины еще долго будет оставаться предметом политических манипуляций

Вчера в Шевченковском суде Киева избирали меру пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Есть один вопрос, без ответа на который, расследование дела об убийстве Екатерины еще долго будет оставаться предметом политических манипуляций.

Я приведу только факты и задам этот вопрос.

1. Если верить тексту подозрения, мотивом Владислава Мангера была личная неприязнь к Катерине из-за «ее противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов». Очевидно, причиной такой неприязни являлась причастность самого Владислава Мангера к вышеуказанной преступной деятельности, то есть, «незаконной вырубке леса». В то же время, вчера Генеральный прокурор сообщил, что к незаконной вырубке леса причастен также заместитель главы Херсонской обладминистрации Евгений Рыщук.

Екатерина Гандзюк боролась не против фамилий, а против конкретных схем

2. Вопреки противостоянию Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, на местном уровне функционеры БПП и Батькивщины действуют сообща и в особых конфликтах не состоят. У них общий бизнес, общие интересы, совместно используемые медиа и общественные организации. Более того, Андрей Гордеев и Владислав Мангер неоднократно публично друг друга защищали, в том числе, в контексте вырубки лесов. Доказательства можно найти в открытом доступе.

3. Вырубка леса – один из самых больших источников коррупции в области. Только в течение 2017-2018 годов по таким фактам было зарегистрировано 603 уголовных производства, из которых до суда дошли только 19 дел. Все эти дела широко освещались в СМИ, о них знали все чиновники и по ним неоднократно проходили акции протеста.

Исходя из этого, возникает логичный вопрос: а где все это время был глава Херсонской областной администрации Андрей Гордеев? Как так получилось, что в течение нескольких лет председатель ОГА не знал о совместных незаконных действиях своего прямого подчиненного и председателя областного совета?

Если глава области был в курсе и понимал, что происходит, но не сообщил в соответствующие органы, значит, он был пособником этих преступлений. Если же господин Гордеев ничего не знал и не понимал, возникает вопрос соответствия занимаемой им должности.

В конце концов, Екатерина Гандзюк боролась не против фамилий, а против конкретных схем и коррупционных схем, которые не могли быть реализованы одним человеком. Без ответа на этот вопрос и расследования вышеуказанных коррупционных схем, дело Екатерины Гандзюк действительно будет выглядеть как политический инструмент в предвыборной гонке.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Екатерина Гандзюк

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