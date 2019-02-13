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Иван Примаченко

Сооснователь образовательных курсов Prometheus

Один из главных вызовов нашего века

Сегодня, 10:54
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Борьба с эпидемией психологических проблем и психических расстройств

Знаковое событие – сервис Calm привлек очередной раунд инвестиций и стал первым в мире стартапом-единорогом (компанией стоимостью более $1 млрд) в сфере психического здоровья. Calm развивает мобильное приложение для Android и iOS с материалами по медитации, которые должны помочь пользователям бороться с депрессиями и тревожностью. Сервис зарабатывает на ежемесячной подписке – в 2018 году выручка компании увеличилась в четыре раза и достигла $ 150 млн. 

Успех Calm – закономерный результат все большего понимания масштабов кризиса психического здоровья, в которой оказалось человечество. То, что многие десятилетия было почти невидимым из-за сильного табу, охватывающего психологические проблемы, оказывается в фокусе общественного внимания. Согласно влиятельному исследованию 2016 года, опубликованному в известном медицинском журнале The Lancet, по количеству лет жизни, утраченных из-за инвалидности и преждевременной смертности, психические расстройства сравнялись с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным Всемирного банка, потери мировой экономики из-за уменьшения производительности труда, вызванными психическими расстройствами, ежегодно составляют эквивалент $1 трлн!

Успех Calm – результат все большего понимания масштабов кризиса психического здоровья

Примерно половина всех психических расстройств проявляется до 14 лет, 75% – до 24 лет. До сегодняшнего дня образовательные учреждения практически ничего не делали, чтобы помочь своим студентам справиться с этим вызовом. Но такая ситуация в корне изменилась, причем весьма стремительно. В Стэнфорде студентам доступны круглосуточные консультации психологов в случае кризисных ситуаций, групповая и индивидуальная психотерапия. Начиная с прошлой осени все дети в школах Нью-Йорка должны обучаться простым стратегиям поддержки собственного психического здоровья и понимать, когда необходимо обращаться за профессиональной помощью. 

Ментальное здоровье учащихся и студентов в учебных заведениях нуждается в срочной реакции со стороны государства, а также новых инновационных подходах для решения этой проблемы в масштабе сотен миллионов и миллиардов людей. Борьба с эпидемией психологических проблем и психических расстройств – один из основных вызовов ХХI века. И Украине следует в эту борьбу активно включаться.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Психическое здоровье

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