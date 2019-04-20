Область тьмы Сегодня, 07:13 1360 Цей матеріал також доступний українською

Мировые ученые совершили невозможное — увидели и зафиксировали буквальное ничто. Место в космосе, где время оборачивается вспять и меняется местами с пространством

10 апреля 2019 года стало эпохальной датой для мировой астрофизики. Международная коллаборация ученых представила первое в истории изображение тени горизонта событий сверхмассивной гравитационной аномалии на фоне аккреционного диска из раскаленной плазмы. Проще говоря, увидели огромную черную дыру.

Речь идет об объекте в центре галактики Messier 87, расположенном на расстоянии примерно 54 миллиона световых лет от Земли. Увиденная учеными черная дыра — это настоящий колосс даже по астрономическим меркам: шесть с половиной миллиардов масс Солнца. Диаметр ее горизонта событий тоже поражает воображение — примерно полтора диаметра нашей Солнечной системы.

При этом сейчас (а точнее, 54 миллиона лет назад) эта дыра весьма активна: она пожирает нечто очень большое — звезду или целое звездное скопление. Перед употреблением любой материи черная дыра силой своей гравитации разрывает ее на мельчайшие частицы, образовывается разогретая до миллионов градусов плазма, излучающая во всех диапазонах спектра. На фоне этого очень яркого излучения ученые и сумели рассмотреть горизонт событий черной дыры.

Именно там лежат ключи к межзвездным путешествиям

Для ясного изображения обычный телескоп не годился. Необходимое разрешение можно было получить, лишь используя глобальную сеть из восьми радиотелескопов, которой дали название Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT).

Применение столь масштабной системы породило ряд сложностей. Ученым пришлось разработать непростой алгоритм синхронизации их работы, а также сравнения и приведения к общему знаменателю результатов. Ведь радиотелескопы выдают вовсе не кусочки изображения, а интерференционную картину — черно-белые полоски разной толщины, которые лишь потом преобразовываются в единое общее изображение после титанических вычислительных усилий.

Итог двух лет наблюдений, инженерной и вычислительной работы — довольно скромное и не слишком четкое изображение, на котором даже цвета ненастоящие: их добавили для наглядности.

Некоторые люди, ожидавшие чего‑то невообразимо прекрасного или парализующе ужасного, даже приуныли. Шутники сравнивали изображение с окурком, бубликом, глазом кошки в темноте или чем‑то еще даже более прозаическим. Однако важность этого открытия переоценить невозможно.

Во-первых, у нас не было стопроцентной уверенности в том, что черные дыры вообще существуют. Да, многие явления могли быть объяснены только их наличием, но прямых доказательств до сих пор у человечества не было.

Во-вторых, астрономы увидели именно то, что ожидали увидеть. Если бы полученное изображение было принципиально иным — скажем, яркий объект или концентрические круги, или что‑то еще, то наши представления о физике пришлось бы полностью переписывать, это была бы катастрофа для фундаментальной науки. Ну или предстояло бы искать ошибку в работе оборудования и расчетах. В любом случае полученное изображение позволило ученым вздохнуть с огромным облегчением. Они прошли неимоверно важный тест.

В-третьих, инженеры доказали свою способность совершить невозможное — увидеть буквальное ничто. Область пространства, где не действуют наши законы физики, где время оборачивается вспять и меняется местами с пространством. В философском смысле мы увидели один из входов в ад. По нашим представлениям, за горизонтом событий начинается царство абсолютной энтропии — победы случая над логикой, хаоса над порядком, тьмы над светом.

На этом рубеже можно смело написать: Оставь надежду всяк сюда входящий. Возврата из черной дыры нет никому и ничему, ни веществу, ни излучению, ни пространству, ни времени.

Но именно там, у входа в ад, лежат ответы на самые фундаментальные вопросы мироздания. Изображение EHT можно считать первой вылазкой первопроходцев. Они вернулись к людям и рассказали, что там происходит. Теперь туда пойдут новые люди, намного лучше оснащенные и знающие, чего ждать.

Уже сейчас астрономы готовы сфотографировать нашу родную галактическую черную дыру, расположенную в центре Млечного Пути — объект альфа Стрельца. Теперь они знают, как это сделать. Их инструменты будут точнее, методы — совершеннее, а вычислительные мощности — больше.

Однажды проложив путь к самым таинственным и опасным объектам во Вселенной, мы от них уже не отстанем. Люди не остановятся, пока не вырвут ответы на все мучающие нас вопросы.

Именно там лежат ключи к межзвездным путешествиям, подпространственным прыжкам, путешествиям во времени, к тайне природы гравитации и к созданию Общей Теории Всего. Кроме того, ответ на вопрос: является ли наша Вселенная голограммой? — тоже находится там.

И мы неизбежно найдем ответы на все эти вопросы, поскольку именно в этом и есть смысл существования человечества. Американский астрофизик Карл Саган сказал по схожему поводу: “Космос есть внутри нас, мы все сделаны из звездного вещества. Мы — это способ, которым космос познает сам себя”.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 18 апреля 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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