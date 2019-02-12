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Дмитрий Кулеба

Постоянный представитель Украины при Совете Европы

Об очередной статье Суркова. Одна история

Вчера, 15:04
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Был такой Анатолий Черняев  заместитель начальника международного отдела ЦК КПСС в 70-80-х

Очень высокая должность в сфере внешней политики СССР. Это была категория полубогов. В частности, они были ответственны за уверенное продвижение в мире международного коммунистического движения.

Черняев оставил очень детальный и искренний дневник, который он вел на протяжении десятилетий. Там много приколов и один из них – они в своем отделе постоянно пишут куда-то статьи, от «Правды» до «Проблемы мира и социализма».

Статьи основательные, аргументированные, интеллектуально обогащенные. О преимуществах социализма и его неизбежной победе над непутевым капитализмом, мудрой политике СССР и пр. Весь дневник пронизан подготовкой очередных программных статей.

В то же время сам Черняев все прекрасно понимает и в дневнике, например, признается уже в 1979 году после поездки в Западную Германию: «Главное ощущение, которое гнетет до сих пор: отстали мы, невероятно отстали мы от капитализма. И уже ничто (в Америке хоть «негров линчуют») не оправдывает этого нашего отставания, и ни в чем нельзя увидеть наших экономических и социальных преимуществ».

В другом месте дневника он вообще утверждает, что коммунизм как идеология иссяк еще до конца 1940-х годов.

Утверждает и продолжает писать обстоятельные победные статьи. Но все эти статьи не останавливают неизбежного – сначала коллапса международного коммунистического движения, а затем и СССР.

Поэтому Сурков пускай пишет, упражняется. Такая у человека работа. При этом наша задача, конечно же, не в том, чтобы сидеть в позе Мамая на днепровских кручах и ждать, пока колапснет Россия. Задача в том, чтобы не колапснуть самим.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   СССР Владислав Сурков

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