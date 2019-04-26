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Бачо Корчилава - фото

Бачо Корчилава

Бывший пресс-атташе посольства Грузии в  Украине 

О российских паспортах

Сегодня, 11:11
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Грузия столкнулась с проблемой массовой раздачи российских паспортов летом 2002 года

Я тогда ещё работал журналистом. Всю глубину проблемы я не понимал. Прояснил мне детально ситуацию приятель нашей семьи, занимавший один из высших постов в правительстве Автономной республики Абхазия в изгнании.

Он после долгого объяснения сказал фразу: «Понимаешь, это на десятилетия откладывает возможность разрешения конфликта. Мы если не сможем это пресечь, эти проблемы достанутся даже нашим правнукам». 

Через несколько дней у Эдуарда Шеварднадзе (тогда он был ещё президентом Грузии) состоялся традиционный брифинг для журналистов по понедельникам. После брифинга у журналистов всегда была возможность кратко поговорить с ним, записать синхрон, уточнить детали. Вопрос  о паспортах ему задали, но он очень обтекаемо ответил. И вот после брифинга, когда я уточнял у него, что мы будем делать в ответ, президент честно ответил: «Будем работать с Западом, но результата вряд ли добьёмся. Они все равно раздадут паспорта». 

Россияне пытаются показать, что они хозяева положения 

Уже к осени в Абхазии российские паспорта имело почти 50% населения, а в Самачабло (Южная Осетия) где-то 40%. А к 2006 году в Абхазии паспорта граждан России были у 98% населения, в Самачабло – 95%. 

Думаю, такие же темпы будут и на Донбассе. Следующее, что сделают российские власти, это как тогда в начале 2000-х на оккупированных грузинских территориях, откроют специальные представительства, чтобы жители оккупированных регионов могли получать российские паспорта, не выезжая за пределы Донбасса. Ещё раз подчеркну – откроют представительства, которые будет раздавать паспорта на месте. 

И это не потому, что они заботятся о людях, а чтобы ещё раз демонстративно показать, что они хозяева положения.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Абхазия Грузия Донбасс Россия

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