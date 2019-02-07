Новая зрада. Курс гривни растет Сегодня, 07:13 1879

Укрепление гривни – банальная экономика. И ничего больше

Курс гривны падает – зрада. К этому мы привыкли. Но сейчас новая зрада – курс гривни растет. И есть уже тысяча и одна теория заговора, почему это происходит.

Гривня укрепляется. С локального пика, когда курс достигал 28,3-28,4, национальная валюта укрепилась почти на 1,5 гривни и уже торгуется по 27,0. И люди, привыкшие ругать Нацбанк за геноцид украинского народа путем коварной девальвации, которая, конечно же, выгодна правительству (и мировым масонам), теперь придумывают, по какой же причине курс растет. Что объединяет эти истории – то, что нет никаких теорий заговора или зловредных намерений ни тогда, когда курс падает, ни тогда, когда гривня растет. Это все экономика. Просто беда в том, что большинство крикунов понятия не имеют о ее законах.

Гривня укрепляется сейчас, и виноваты выборы. Это популярный тезис. Беда в том, что год назад выборов не было, а гривня укреплялась точно так же. Точно в те же даты. И начав с 28,8 во второй декаде января, гривня в итоге опустилась ниже 26,0. Это было год назад. И сегодня происходят те же процессы. С коррекцией на рекордный урожай прошлого года, который оборачивается рекордными поступлениями валюты.

Если не выдумывать десятки теорий заговора, то это просто работает

Гривня валюта сезонная. И пока у нас не будет развитого финансового рынка, способного эту сезонность сгладить, она будет оставаться таковой. А сезонность гривни такова, что к концу года, к январю-декабрю гривна падает. Много денег в системе, потому что правительство много тратит именно в этот период. Но эффект этих денег локален и после наступает пора уже сезонного укрепления. И к традиционному началу весны, когда аграрии доставали свои сумки с кэшевыми долларами и отправлялись готовиться к посевной, добавился фактор захода иностранцев на наш рынок. Высокие ставки по ОВГЗ (государственные облигации) сами по себе выглядят привлекательно. Более того, такой уровень редкость для мира. А тут еще и возможность прокатиться на укреплении гривни. Сезонном. И вот два года подряд иностранные инвесторы заходят на сотни миллионов долларов в украинские государственные облигации в конце января - в начале февраля. Это случилось и в этом году.

В итоге – гривня укрепляется. Причем практически такими же темпами, как делала это в прошлом году. Можно искать кошку в черной комнате, говорить о мифических миллиардах на выборы или будущей монетизации субсидий (как это влияет вообще представить трудно), но факт остается фактом. Простым фактом. Работают стандартные экономические законы. И есть простая сезонность.

Как она будет работать дальше? Если не случится форс-мажоров, то ли связанных с выборами, то ли с глобальными мировыми процессами, укрепление гривны будет идти до мая-июня. А потом сезонность начнет играть в обратную сторону. Уже с июля. Тут и нерезиденты будут фиксировать прибыль. И импортеры поспешат заключить контракты, как они делают каждый год. И мы увидим ослабление гривни. В 2018 году, по итогам года, гривня укрепилась на 1%. И несмотря на все сезонные качели остается стабильной. То же ждет нас и в этом году. Если не будет форс-мажоров. И если сохранится сотрудничество с МВФ.

И все. Банальные движения капитала. Банальная экономика. Без зрады. И без перемоги. Просто экономика. И если не выдумывать десятки теорий заговора, то это просто работает.

Текст опубликован с разрешения автора

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