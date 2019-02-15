Новая политическая диаспора Сегодня, 15:13 449 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Нам приятно считать других избирателей глупее нас, но в видении развития страны мы часто совпадаем. Мы хотим новых политиков, но понимаем ли угрозу?

Людська природа така, що нам завжди приємніше вважати людей навколо трохи примітивнішими за нас самих. Нерідко ми жахаємося, але водночас і тішимось дурості тих виборців, які готові голосувати за популістів, політичних трупів чи коміків. І якщо з класичними популістами все більш-менш зрозуміло, то щодо коміка і його риторики – не завжди. Так, виборці Зеленського теж розуміють, що він є проектом олігарха. Так, виборці Зеленського знають, що він не зможе бути верховним головнокомандуючим. Мир на колінах з Росією – прогнозована реальність президентства Зеленського, і це зрозуміло усім.

Річ у тім, що риторика політтехнологів Зеленського гучно грає на тих струнах, якими досі майже ніхто не користувався. Йдеться про нове покоління, нову генерацію, нові обличчя в українській політиці. Виборці готові просунути будь-кого на заміну дрібним олігархам, відомим прізвищам та відвертим маргіналам. Романтизму такій авантюрі додає кредит довіри, який нібито має людина, що ніколи не була в політиці. А отже чесна, мотивована і не заплямована корупцією та жагою до влади. І ось, у праведному гніві, пересічні українці готові знести старі обличчя української політики в найкращих традиціях 1917 року. Чи можна їх за це звинувачувати?

Проблема полягає у тому, що ми плутаємо мету і засіб

Запити на нову генерацію дійсно мають підтримку, і це нормально. Інша справа, що ми не завжди усвідомлюємо загрозу, яку може принести з собою нова генерація політиків. Молодий та амбітний хлопець, що народився у обласному центрі та чесно здобув добру освіту, йде у політику та, на хвилі ентузіазму та народної довіри, потрапляє до парламенту. Крім фотоапаратів, металошукачів та цирку на нього чекатимуть «цікаві» пропозиції вартістю з трикімнатну квартиру в Києві. Наскільки ми готові довіряти людині у таких обставинах? Проблема полягає у тому, що ми плутаємо мету і засіб. Нове покоління політиків – не панацея і не самоціль, а лише сприятлива умова для сталого розвитку України. Голосувати за нові обличчя просто тому, що вони нові – безглуздо.

Себто сама жага людей зі свіжою політичною думкою та великим горизонтом планування є здоровою реакцією суспільства, яке довгий час перебувало під тоталітарним режимом. Конфлікт починається тоді, коли одна сторона не готова стратегічно мислити та виховувати молоде покоління на перспективу, а друга – не готова голосувати за абищо. Ключова проблема сучасного українського політикуму в цінностях, а точніше у їх відсутності. Нащадками компартії та кримінально-олігархічного пулу слово «цінності» заміняється зручними «поняттями», «домовленостями» тощо. У такому тераріумі нове покоління є меншиною, такою собі діаспорою молодих політиків. А особливість діаспори – у спробі передусім зберегти власну ідентичність у незвичному середовищі. Тому пропускаючи нову генерацію до парламенту поодинці, ми ризикуємо отримати гурток за інтересами, який буде радше виключенням з правила, ніж закономірністю. Нам буде ким похвалитись, та реальних змін годі й чекати, якщо нові обличчя української політики не зможуть виконувати свою роботу через велику опозиційну фракцію.

Аби мати шанс продуктивно працювати, нові реформатори мають стати масовим явищем, таким собі продуктом свідомого українського суспільства. Виховати агентів змін можливо лише у сприятливому середовищі. Подібна проблема спіткала Ізраїль наприкінці 1980-х. Постав виклик сформувати у молодих ізраїльтян національну самосвідомість та візію подальшого розвитку країни, що має спадщину Мойсея, царя Давида та завжди пам’ятає жахи Голокосту. У 1988 році було створено першу неформальну освітню організацію, сьогодні відому як «мехіна», де вчорашні школярі надихалися виступами сильних особистостей, захоплюючими моментами власної історії та бачили перед собою приклад сильних лідерів. Наразі в Ізраїлі існують десятки мехін, що фінансуються Міністерством оборони Ізраїлю. До лав збройних сил більшість молодих людей приходить сформованими особистостями, які розуміють, заради чого вони стоять на фронті. Вони стають лідерами, які керуються чимось більшим за власний інтерес.

Переважна більшість українців теж хоче сильного і освіченого лідера. Біда в тому, що зазвичай це лідер деспотичного і авторитарного характеру. Помітьте, що Путін чи Лукашенко симпатизують деяким українцям виключно тому, що в них «порядок», «стабільність» і тому подібний антураж щасливої країни. У давньогрецькій мові є слово «атом», що перекладається як «неподільний». Мусимо визнати, що ми – атомізовані. Нам набагато комфортніше сидіти у власній шкаралупі, обмежуючись певними гарантіями добробуту: квартирами, автівками, заощадженнями, блискучою кар’єрою. Наша велика проблема в тому, що ми зазвичай не хочемо ділитися собою, відкриватися і служити. Та саме служіння є ключовою компетенцією лідера, який зможе творити зміни. Політику вкрай важливо навчитися служити чомусь більшому за свою зарплатну картку чи сімейний відпочинок за кордоном.

Ярослав Грицак говорить, що зашкарублу політичну систему не змогли змінити два Майдани. Треба розуміти, що революції не можуть змінити систему самі по собі. В нашому випадку внаслідок революції у суспільстві відбуваються в тому числі й ціннісні зсуви, що формують відповідальне громадянське суспільство. Мова не тільки про державні інститути, а й неурядові організації чи некласичну освіту.

Українське суспільство зрушиться з місця лише тоді, коли воно деатомізується.

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