Неофициальный перевод Кремля Сегодня, 17:27 1314 Цей матеріал також доступний українською

Запасайтесь попкорном, дорогие европейские либералы

Проблема любого иностранца заключается в том, что, за редким исключением, он не очень хорошо понимает оттенки другого языка – даже если когда-либо изучал его. Необходимо или длительное время пребывать в той языковой среде, или самокритично признать, что не все нюансы удается интерпретировать корректно.

Вот здесь и понадобятся те, кто в таких тонкостях разбирается. И порой может озвучить специально завернутые в «мудреные философские» откровения понятным даже иностранцу языком. А поскольку среди политического бомонда Запада настоящих знатоков русского очень мало, беру на себя неблагодарную (но, надеюсь, затребованную, ибо знание – это же сила) функцию неофициального «толкователя снов».

Из прошлого послания, которое затрагивало основные глобальные вещи – читай расшифровку, мы узнали, что Россия – это «страна-цивилизация», «альфа-самец, уходящий в отрыв», прочитали о ее будущем одиночестве в этом печальном мире и ознакомились с другими сверхумными творениями.

Теперь акцентируем внимание на делах внутренних, российских. Легким кавалерийским наскоком – уже не привыкать! – Кремль опровергает демократию как таковую, отрицая само существование этой формы общественного развития. Вывод вполне логичен: если ее нет вообще (так как все это коварная манипуляция и ложь либералов и торгашей), то как же она может быть в России. У нас ее не было, нет и не будет.

Думаю, Сталину бы понравилось

И во веки веков! Аминь!

Ну, хотя бы честно.

Итак, первое российское послание Западу: на какие-либо изменения во внутренней политике вы, ничтожные либералы, можете не рассчитывать. Мы здесь, в России, будем жить по-своему, лишь имитируя ваши европрихоти вроде выборов, партий, гражданского общества и других пародий в настоящей стране. Все это мы, и только для проформы, чтобы вы не цеплялись. Нынешняя Россия – это не просто лучшая форма существования, но и залог «возвышения (здесь и далее выделено мной) российской нации». Чтобы ни у кого не возникало сомнений!

Дальше – больше. Российское государство, «родившееся» при Путине – образец и окончательная форма вообще любого государства. Почти как коммунизм – после него только рай. Поскольку это удалось только в России, сплошь вокруг очень завидуют счастливым русским и хотят у себя такое же. И загадочная, и вместе с тем щедрая русская душа, готовая «экспортировать» этот продукт по всему миру вплоть до самых его окраин.

Второе послание Западу: ждите новых «посылочок» в виде «новичков», кибервмешательств в выборы или сбитых гражданских самолетов. При этом, однако, не забывайте о потенциальной возможности локальной «войнушки» для объявленного «возвышения России». А вместе с ней и демонстрации сплошной деградации западной системы государственного мышления и управления. Ибо «кто же станет умирать за Нарву?».

Почему это возможно? Наблюдательный читатель сразу найдет четкий и неоспоримый ответ: потому что после развала СССР «невозможный, противоестественный и контристорический распад России был, пусть и запоздало, но твердо остановлен». Теперь она вернулась к «единственно возможному состоянию большой, той, которая увеличивается, и той, которая собирает земли сообщества народов».

Ничего не напоминает? Скажите, а как такая страна может не воевать? Об этом же нас уже предупреждали в прошлый раз. Неужели забыли про Керчь?

А чтобы не возникало сомнений, вам ненавязчиво напоминают, что «Нескромная роль, отведенная нашей стране в мировой истории, не позволяет уйти со сцены или отмолчаться в массовке и не сулит покоя ...».

Поэтому запасайтесь попкорном, дорогие европейские либералы (в Москве вас почему-то теперь почти официально называют "либерастами»). Покой вам только снится!

Но и это еще не все. На Западе уже даже школьник знает, что население стран ЕС и НАТО давно стало объектом московских манипуляций. Тем, кто в этом сомневался, советую перечитать следующую фразу дважды: «Россия вмешивается в их мозг, и они не знают, что делать с собственным измененным сознанием». Это стало возможным потому, что Россия начала производить свои «смыслы» и «перешла в контрнаступление».

Поэтому третье послание Западу: мы будем и впредь вести против вас информационную войну, низкопробную пропаганду, распространять фейки и откровенную ложь, используя либеральные законы вашего же Запада. И что наиболее цинично – говорят об этом откровенно нагло, по-хамски.

А теперь про изюминку. На самом деле самая большая ценность России – это ее «глубинный народ», определяющий развитие российской государственности. Следующий пассаж – я в этом твердо убежден – войдет в перечень выдающихся образцов – и не только современной или российской – политико-философской мысли:

«Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия. Понимание, кто он, что думает и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать».

В очередной раз перечитывая это (ну, чтобы глубже почувствовать те самые нюансы и оттенки), поймал себя на мысли, что автор напоминает мне героя известной русской сказки – Емелю, который постоянно на печи. Отсюда и вывод:

«Начать в России можно с чего угодно – с консерватизма, из социализма, с либерализма, но заканчивать придется приблизительно одним и тем же. То есть тем, что, собственно, и есть».

Тоже философский шедевр и снова ассоциации с бессмертным: на этот раз с крылатыми выражениями ЧВС: «Какую бы партию в России не создавали, а все равно получается КПСС».

Но вот и подходим к самому главному вопросу. Есть ли вообще кто-то, кто может услышать, распознать то неуловимое для западных толстокожих либералов стремление «богоизбранного» народа? Да, это только одно-единственное лицо, то есть – личность (!) глобального уровня и масштаба. И это В. Путин! Именно поэтому им создано новое государство (два предыдущих – имени Петра I и В. Ленина) является «эффективным и долговечным».

Следовательно, четвёртое послание Западу: и не рассчитывайте на то, что Путин куда-то исчезнет после 2024 года. Ведь общество доверяет только ему и никому больше. На этой вере все и держится, а «различные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой обеспечивают с ним связь». Вот так просто и понятно. Как и все гениальное.

Думаю, Сталину бы понравилось. Поскольку нынешняя Россия все больше напоминает сталинский СССР, Путину тоже должно понравиться.

И напоследок, по солнцеослепительным традициям совкового жанра, уверенно-победный панегирик себе, то есть России любимой:

«У нашего нового государства в новом веке будет долгая и славная история. Оно не сломается. Будет поступать по-своему, получать и удерживать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы. С этим рано или поздно придется смириться всем тем, кто требует, чтобы Россия «изменила поведение». Ведь это только кажется, что выбор у них есть».



Это заключительное послание в классическом для России стиле шантажа: мы вас победим, потому что вы только и способны на то, чтобы проигрывать. И это еще одно очередное вбрасывание психологической отравы для закрепления на уровне подсознания в ваш западно-либеральной, а затем незащищенный мозг.

Ну что, понравилось?

Так и будете оставаться объектом кремлевских манипуляций, «глубинной демагогии» и потенциальной агрессии? Или, в конце концов, начнете называть вещи своими именами и действовать?

Впрочем, некие надежды, к счастью, появляются. Имею в виду, в частности, Великобританию, которая не только разработала, но и начала применять стратегию по нейтрализации угрозы со стороны России. На подходе другие западные демократии. Они хоть и медлительные, но все же действенные. И лишь объединившись, они покажут нужный, эффективный результат.

И тогда «несокрушимое» государство так же пойдет на свалку истории, как еще совсем недавно канул в Лету некогда «великий и могучий» СССР. И никто не плакал, даже собственный «глубинный народ», уповая на изменения, которых так и не дождался.

Так случится и сейчас. Только бы просыпались на Западе поскорее. Потому что это, прежде всего, в его же собственных интересах.

Думайте, дорогие западные дамы и господа, думайте ...

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