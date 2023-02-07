Последствия санкций против российской нефти и нефтепродуктов 7 февраля, 11:16

С этой недели российский бюджет будет терять дополнительно почти $2 млрд в неделю — подсчитали аналитики из финского центра CREA. Это цена нового эмбарго

5 февраля заработали новые санкционные ограничения против России: ЕС, G7 и Австралия запретили морские поставки нефтепродуктов выше определенного «ценового потолка». В прошлом году такое ограничение вступило в силу против российской нефти, а 5 февраля против нефтепродуктов.

Видео дня

Мир не перевернулся вверх дном, мировые рынки не отреагировали на это никак — хуже стало только России. Спокойствие на рынках — признак успеха новых санкций. И если вы услышите, что «санкции не работают» — бейте, не раздумывая, в направлении звука. Так говорит или дурак, или российский агент.

Паника на рынках и скачки цен — это именно то, чего хотели бы россияне. Тогда они смогли бы торговаться за отмену санкций. Напротив, спокойное, неторопливое сжимание пальцев на шее российской экономики именно то, что нам с вами нужно.

К введению ограничений все смогли подготовиться: ЕС и G7 нашли другие источники поставок, Индия и Китай воспользовались возможностью и выбили себе скидки на российские нефть и горючее.

В России уже простаивает 12% мощностей нефтепереработки

А в России уже простаивает 12% мощностей нефтепереработки, дальше — хуже, потому что хранить негде ни нефть, ни нефтепродукты. Часть сбыта забрала с существенным дисконтом Индия, но индийское правительство тоже задумывается о том, чтобы присоединиться к санкциям. Потому что им вполне понятно, что ставить нужно на победителей.

Российский минфин обнародует данные очень скупо, но даже он признал, что российский бюджет получил на 54 млрд рублей меньше, чем ожидал. В феврале ожидает на 108 млрд меньше.

«Нужно посмотреть, чтобы этот дисконт не создавал проблем для бюджета», — строго распорядился диктатор Путин в прошлом месяце на правительственном совещании. Фактически он признал, что санкции работают и теперь делает это проблемой чиновников.

Важно помнить — санкции не остановят войну «немедленно» или «завтра». Но они всерьез приближают победу. Следующая станция — санкции против атомной энергетики. Это последний форпост российской коррупции в энергетике и один из главных входов в политикумы разных стран. Поэтому задача понятна и вполне достижима.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV