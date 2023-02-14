Реалистичный взгляд на рынок недвижимости 14 февраля, 11:06 Эксклюзив NV

Утверждение о том, что цены не сильно изменились, выглядит правдиво, если верить статистике на сайтах популярных украинских агентств недвижимости. Но стоит ли им верить?

Какой актив, по вашему мнению, наиболее полно воспроизводит представление современного рядового украинца с деньгами о личных инвестициях и сбережениях: акции, облигации, земля, недвижимость, художественные произведения, просто деньги в тайнике? Мне кажется, что первенство за спрятанными деньгами и недвижимостью. И если с первыми все просто, лежат себе, понемногу обесцениваясь, и ждут, чтобы их потратили, хоть в Украине, хоть где-нибудь, то с недвижимостью все гораздо сложнее. Ее с собой никуда не заберешь, за ней нужно ухаживать, или хотя бы присматривать, да и цена на квадратные метры может меняться как угодно, как вверх, так и вниз — и это немалые риски.

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Но украинские розничные инвесторы в жилую недвижимость с рисками считаться не привыкли, да и при отсутствии других инвестиционных возможностей, а скорее из-за незнания об их существовании, продолжают верить в тезис, активно поддерживаемый застройщиками, что недвижимость всегда растет в цене. И это работает, даже сейчас, во время войны: разные ЖК продолжают строиться, реклама квартир крутится в социальных сетях, а кривая цен замерла на довоенном уровне, производя впечатление, что украинский рынок недвижимости способен выдержать любые невзгоды, и никакие военные действия, артобстрелы или ракетные атаки на него не повлияют.

Так ли это на самом деле?