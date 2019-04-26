Не обманывайтесь. Пора готовиться к выборам в Раду Сегодня, 20:13 827 Цей матеріал також доступний українською

Картина осенних выборов в Украине 2019 года будет очень отличаться от той, что была в 2014-м

Украина имеет странную президентско-парламентскую систему, означающую, что парламентские выборы гораздо важнее, чем президентская гонка. Глава государства назначает лишь двух министров (и три другие должности), пока премьер выбирает всех остальных. Так, президент занимается внешней политикой, пока премьер ведет экономическую и внутреннюю.

Именно следующий глава Кабмина, а не президент, будет главенствовать в вопросах экономической политики. А украинские финансы не в самой хорошей форме. Страна с населением в 44 миллиона стала беднейшей в Европе – несмотря на полученные в 2018 году $14 млрд.

Слишком рано для спекуляций на тему нового правительства, но главное можно отметить. В следующий парламент войдут как минимум пять политических партий, коалиция будет хрупкой и, скорее всего, менее открытой к реформам, чем сейчас. А поэтому украинским реформаторам нужно объединиться и потратить следующие полгода на построение одной политической партии с прочной поддержкой снизу – вместо того, чтобы бороться друг с другом и бесконечно договариваться.

Есть как минимум 10 групп, партий и лидеров, борющихся за голос Евромайдана, что в общей сложности составляет 15% от общих голосов. Если ни одна из них не объединится, они не смогут пройти 5%-порог и попасть в парламент.

Сейчас время объединять силы

Эти группы знают о потребности в организации. Они знали это ещё в прошлом году. Вместо этого они пили много кофе и молились в надежде, что рок-звезда Слава Вакарчук их спасет. Он водил за нос целый год, убеждая украинцев взять на себя ответственность, но сам тщательно избегал ее. Его роль Гамлета подготовила политическую почву для восхождения Владимира Зеленского, который собирается стать шестым президентом Украины. А потому в победе Зеленского вините Славу.

Картина осенних выборов в Украине 2019 года будет очень отличаться от той, что была в 2014-м. Опытные украинские реформистские партии – Самопоміч и Громадянська позиція – находятся на аппарате жизнеобеспечения. Самопоміч, львовская политическая партия, занявшая больше, чем ожидалось мест на выборах 2014 года, зарыла себя в землю. Пятеро её в членов парламенте сбежали на прошлой неделе. Нет энтузиазма и в Громадянській позиції под управлением троекратного кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Среди реформаторов, исповедующих идеи Евромайдана, стоит присмотреться к трем проектам.

Первый, «Люди важливі» – это правоцентристское движение, которое планирует зарегистрироваться как политическая сила в следующем месяце. 13 апреля около тысячи человек набились в зал, где проводился третий киевский форум партии. Ранее этой весной «Люди важливі» провели хорошо организованные мероприятия во Львове, Одессе, Днепре и Харькове. Похоже, в проекте лишь появился руководитель местных отделений, создающий региональные офисы. Построенная на союзе команды Киевсовета под управлением бизнесмена Сергея Гусовского с представителями аналитического центра Института будущего и некоторыми опытными членами правительства, включая Максима Нефьодова, «Люди важливі» собираются стать первой украинской либеральной партией, которая не спонсируется олигархами. При этом ни у одного ее лидера нет всенародной узнаваемости, а их деятельность не освещается основными телеканалами, так что «Люди важливі» будут вынуждены объединиться, задействовав куда более активную коммуникационную стратегию, чтобы обеспечить себе присутствие в больших городах, если они хотят попасть в следующий состав Рады.

Второе движение – группа опытных министров и парламентариев, организовывающихся в рамках платформы под названием «Однодумці». Эта группа хочет, чтобы Украина вошла в ЕС и НАТО, но их члены стояли в стороне на президентских выборах. Среди ее главных участников вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко, экс-министр образования Сергей Квит и другие. Ходят слухи, что партия скоро объединится с другой маленькой партией, обращенной к югу и востоку Украины. Эта группа должна отполировать свой реформаторский послужной список, чтобы стать конкурентоспособными. Без антикоррупционного посыла они не смогут соревноваться с действующим президентом Петром Порошенко и партией Зеленского, предпочитающих прозападную ориентацию в вопросе внешней политики.

Третья формация, которая может преуспеть – «Дій з нами», управляемая парламентариями Мустафой Найемом, Светланой Залищук, Натальей Кацер-Бучковской, а также начальником департамента патрульной полиции и другими. Эта группа проводила свои собрания по всей стране, но с низкой посещаемостью, основная аудитория – молодежь. Их идеи и темы совпадают с идеями «Люди Важливі».

Возможно, эти три движения станут партиями или скооперируются в том или ином виде. Сейчас время объединять силы и организовываться. И когда Слава Вакарчук позовет, они будут достаточно мудры, чтобы в этот раз проигнорировать его.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещено

Оригинал опубликован на Atlantic Council

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