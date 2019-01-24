Назло кому-то. Как украинцы перестали любить безвиз Вчера, 16:18 2350 Цей матеріал також доступний українською

Как и кого бы ты ни поддерживал на выборах – не надо забывать смотреть на ситуацию трезво

Вот за что люблю предвыборный период: потребность политической агитации «застилает» кому-то глаза, и не дает смотреть на проблему не через призму поддержки конкретного кандидата. И как и кого бы ты ни поддерживал – не надо забывать смотреть на ситуацию трезво.

Опять пошел какой-то вал непонятных публикаций о «ненужности безвиза» и тому подобное. Очевидно, почему они появляются. Потому что безвиз в медийном пространстве уже прочно привязан к действующему президенту Порошенко – хотя в последнее время он сам о нем особо и не вспоминает, потому что есть новые темы.

Я считаю, что так вопрос ставить не надо – как бы кто к Порошенко ни относился.

Еще 30 лет назад мы жили в самом большом концлагере Европы с минимальными шансами даже глазом взглянуть на то, что находится за его пределами. Возможность что-то увидеть превращалась в «роскошь», во что-то «статусное». Именно так на эту проблему до сих пор смотрит немало украинцев. Хотя не все – свидетельством тому является растущая статистика выезда граждан через аэропорты, а также с помощью железных дорог и автодорог.

Еще 30 лет назад мы жили в самом большом концлагере Европы

Конечно, для кого-то финансовый барьер остается непреодолимым препятствием, и трудно не заметить, что предложение на рынке авиабилетов за последние пару лет существенно возросло, и найти билеты за пару евро по акции вполне реально. А благодаря современным сервисам бронирования найти какое-то относительно приличное и недорогое жилье «там» тоже можно. Сам проверял.

Но и это все – не самое важное.

Мы почти не говорим о том, что безвиз снял искусственную границу между Украиной и Восточной Европой, которая возникла после присоединения Чехии, Словакии, Венгрии к Шенгену. И это тоже важно, ведь если между тобой и Западом «железный занавес», а на восток – «свободное пространство», то на кого ты будешь ориентироваться? Вопрос риторический.

А так, по моим наблюдениям, уже вырастает поколение, которое почти ничего не знает о Питере и Москве, но четко ориентируется, что и где к западу от Украины. И я никогда не поверю, что это «неважно».

Конечно, безвиз не накормит страждущих, не решит большинство наших проблем и не принесет мир и счастье, однако его внедрение – действительно значимое событие, действительно пришедшееся на президентство Порошенко. Хотя все, кто интересовался проблемой, знают: процесс начался давно, и даже во времена Януковича правительственные структуры поднимали этот вопрос. Уверен, что и любой последующий глава государства тоже будет продвигать эту тему.

И это нормально. Открытость и коммуникация – это нормально для XXI века. Ненормально – это «контрсанкции», давить еду тракторами и внедрять «выездные визы».

И вообще. Логика «назло кому-то отморожу уши» – это тоже от России. К политикам надо относиться спокойно. Дикие эмоции здесь вообще не нужны.

Текст опубликован с разрешения автора

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