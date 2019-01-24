Настя Рыбка вернулась. Что она может рассказать Вчера, 14:03 3415 Цей матеріал також доступний українською

В России и США случились несколько событий, объединяющих в один сюжет российского олигарха Олега Дерипаску, белорусскую проститутку Настю Рыбку и американского президента Дональда Трампа

Это прямо настоящее кино, и даже роли второго плана там достались довольно ярким персонажам – например, там поучаствовали Пол Манафорт и Алексей Навальный.

Итак, все это началось еще год назад, когда на офис главного российского оппозиционера совершили набег какие-то полуголые девицы. Он решил узнать, кто они вообще такие. И с удивлением для себя выяснил, что как минимум одна из них – Анастасия Вашукевич по прозвищу Рыбка, так как каталась на яхте с олигархом Олегом Дерипаской.

После небольшого расследования оказалось, что "алюминиевый король" катает на своей яхте с проститутками высокопоставленных российских чиновников. А сама Настя даже книгу об этом написала и подробно все это показала в своем Instagram.

На первый взгляд, все это, конечно, не очень красиво. Но, в общем, дело хозяйское. Если нравится российским чиновникам и олигархам бороздить моря в компании взвода проституток – то, пожалуйста, имеют полное право. Но Навальный выяснил кое-что намного более интересное.

Это прямо настоящее кино

Оказывается, на этой яхте помимо Дерипаски, Насти Рыбки и ее коллег находился Сергей Приходько. Это российский вице-премьер, отвечающий за всякие серые и темные операции правительства за границей. Вместе с Дерипаской он обсуждал на этой яхте вмешательство России в выборы американского президента.

Я напомню, что лето 2016 года – это самый разгар предвыборной кампании в США. Москва тогда изо всех сил поддерживала Дональда Трампа. А Дерипаска в этот момент поддерживал тесные бизнес-отношения с Полом Манафортом, который в это время работал главой избирательного штаба Дональда Трампа.

Как выяснили американские следователи уже сейчас, Манафорт тогда сливал российскому олигарху информацию о ходе кампании. И вот смотрите, какой канал связи получается. Трамп общается с Манафортом, тот – с Дерипаской. Олигарх встречается на яхте с Приходько, а тот уже докладывает Владимиру Путину.

Российские официальные лица со штабом Трампа вроде бы не общаются. Их там нет! Доказательств их вмешательства в кампанию тоже нет. Да, там крутится Дерипаска, но он – частное лицо, у него свой бизнес с Манафортом. Схема отличная. Никто ничего не должен узнать. Но тут появляется Настя Рыбка и просто по глупости сообщает всему миру страшную тайну.

Оказывается, после встречи с Манафортом Дерипаска принимает у себя на яхте российского вице-премьера, отвечающего за всякие тайные делишки за границей. Причем обсуждают они не рыбалку, а именно вмешательство в выборы в США!

В России начинается паника. Правительство пытается заблокировать сайт Навального, где размещена вся эта информация. Власти пытаются выпилить его разоблачения из Youtube и Instagram. Одновременно огромная армия ботов изо всех сил пытается увести разговор от обсуждения темы вмешательства в выборы.

Такой активности не было даже после расследования о многомиллиардных кражах лично Дмитрием Медведевым. Было видно, что российское государство очень испугалось. Если бы Настя Рыбка попала в США и рассказала там все, что знает, последствия могли бы быть самыми ужасными – как для России, так и для Дональда Трампа.

Но Кремлю и Дерипаске очень повезло, что интеллект белорусской проститутки оказался на уровне даже не рыбки, а какого-то моллюска или червя. У нее даже инстинкт самосохранения отсутствовал!

Что ей надо было делать? Ей в этот момент надо было залечь на дно, приклеить себе бороду и бежать в американское посольство с просьбой о помощи и убежище. Если бы она вела себя адекватно и пообещала ФБР рассказать о разговорах на той самой яхте, то ей бы наверняка помогли. Что же произошло на самом деле?

Став, благодаря Навальному, известной, она начала раздавать интервью и записала несколько видеороликов, в которых шантажировала не только Дерипаску, но и Путина. От олигарха она требовала жениться, а от президента России – встретиться и поговорить. Конечно, ни того ни другого не случилось, и Настя полетела купаться в лучах славы в Таиланд. Там она вела какие-то малопонятные секс-тренинги, и видимо, надеялась заработать кучу денег благодаря своей неожиданной популярности.

Это была большая ошибка. Дерипаска задействовал все свои связи, и в Таиланде Рыбку арестовали. Год ее мариновали в тюрьме, где у нее внезапно наступило просветление. Она попросила американцев забрать ее к себе, чтобы там, в Вашингтоне, она рассказала все, что знает. Но к тому моменту история прокисла, хайп от нее уже прошел.

Американцы и ранее особенно сильно за этой историей не следили, так как им тяжело понять, что происходит за пределами англоязычного мира. Это для них какие-то разборки в молдавском селе. Да и зачем администрации Трампа спасать белорусскую проститутку, которая может случайно прикончить эту самую администрацию? Пускай себе сидит в Таиланде.

Правда, тайцы вот сейчас, в январе, приняли решение, что Рыбка ничего ужасного для их страны не сделала. Все-таки слабоумие – это не уголовное преступление. Ее посадили на самолет в Москву, откуда она должна была транзитом улететь в Минск. Но в Москве ее уже ждали какие-то охранники, не полиция даже. Вопреки всем законам, ее силой уволокли из транзитной зоны аэропорта на территорию России, где тут же задержали на трое суток – до суда.

По данным Навального, Дерипаска снова задействовал свои связи, чтобы посадить Рыбку на максимально долгий срок. Оппозиционер даже вывел в эфир перехваченные разговоры миньонов Дерипаски, которые обсуждают, как уничтожить несчастную белоруску. Скорее всего, ее и правда отправили бы в ГУЛАГ, где постарались бы максимально быстро убить.

Но так совпало, что вся эта история с подачи Навального вновь заинтересовала американские СМИ. Телеканал MSNBC даже показал огромный сюжет на эту тему. Если бы с Вашукевич случилось что-то нехорошее, то виноватым тут же стал бы Дерипаска. А ему сейчас надо отбеливать свою репутацию, не наоборот. В результате Рыбку из СИЗО отпустили.

Я думаю, она достаточно напугана, чтобы молчать и с американцами не вести бесед. И вы знаете, так совпало, что у Дерипаски на этой неделе дела пошли в гору! Администрация Дональда Трампа сняла с него и с трех его компаний ранее введенные санкции. Это вызвало удивление даже у сторонников Трампа в Конгрессе. Чем Дерипаска заслужил такое к себе отношение, никто не понимает. По данным The New York Times, Белый дом врет, когда говорит, что российский олигарх теперь лишится своих активов. Нет, не лишится, все у него хорошо будет.

В общем, санкции снимаются по каким-то абсолютно необъяснимым причинам. Точнее, так: единственным объяснением тут может быть роль Дерипаски в избрании Трампа. Если на той самой яхте российский олигарх и правда сильно помог нынешнему президенту занять Белый дом, то американец сейчас просто отдает должок россиянину. Иных причин для симпатии Трампа к Дерипаске у меня придумать не получается.

Соответственно, сейчас американским СМИ и сотрудникам ФБР обязательно надо вытащить на допрос Настю Рыбку. Кстати, она хвасталась, что обладает 16 часами записей разговоров на яхте. Это уже серьезно.

Вы знаете, мне кажется, сейчас только эта белорусская проститутка может решить главную загадку российско-американских отношений и пояснить, что именно – и насколько сильно – сильно связывает Трампа, Дерипаску и российское правительство.

И я буду очень смеяться, если бизнес-империя российского миллиардера и безграничная власть американского президента исчезнут из-за любви к Instagram простой девушки Насти из славного города Бобруйск.

Больше мировых новостей в видеоблоге Ивана Яковины:

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени