Нащупали дно

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Острый кризис в Венесуэле — наглядный пример для Украины. Вот что происходит, если пренебречь экономическими законами

Драма в Венесуэле, разворачивающаяся на наших глазах, позволяет снова привлечь внимание к проблеме, которая может стать актуальной и для Украины. Это проблема популизма и последствий его активного распространения, когда инфляция исчисляется миллионами процентов, а за туалетной бумагой приходится бегать в Колумбию.

Вся эта история в Венесуэле началась не сейчас. А с победой в 1999 году харизматичного лидера Уго Чавеса, решившего строить в стране социализм, опираясь на беднейшие слои населения, страдавшие от традиционного для Латинской Америки неравенства. В Венесуэле ввели дешевые тарифы, тем более нефть своя, бесплатная. Стали активно печатать деньги. А чтобы мировые империалисты не мешали, нефтяные компании национализировали. И да, прикрыли рынок земли, что сделало Венесуэлу одной из шести стран в мире (наряду, кстати, с Украиной), где нельзя купить или продать сельхозземлю. Внедрили еще тысячу и одну инновацию в рамках постройки социалистического государства.

В общем, классический пример страны, которая раздувала расходы под флагом помощи бедным и сокращала доходы, уничтожая инвестиционный климат. А если возникали проблемы, их решали за счет бизнеса, просто отбирая то, что было нужно. Чавес постепенно строил диктатуру, не подчиняющуюся ни институтам государства, ни здравому смыслу. Он ввел полноценное народо­властие, активно манипулируя и меняя законы с помощью референдумов. Параллельно с парламентом стали заседать национальные ассамблеи.

Страна раздувала расходы под флагом помощи бедным

Венесуэла не сразу рухнула. Достаточ­но долго запаса прочности хватало для удержания ситуации от абсолютного коллапса. Как и в Украине, экономические шаги 2010–2012 гг. не сразу отразились на курсе гривни и ценах в магазинах. Но экономические законы так же неотвратимы, как и закон всемирного тяготения. И если экономика должна упасть, она упадет, равно как и яблоко, оторвавшееся от ветки.

Венесуэла и Украина практически одновременно вошли в острую фазу кризиса. Но Венесуэла делала прямо противоположное тому, что рекомендовал МВФ. Вместо сокращения расходов, которые страна не могла себе позволить, они увеличивались, раздувая дефицит бюджета. Вместо независимой политики центрального банка, которая могла бы помочь стабилизировать валюту и инфляцию, усиливалась эмиссия. Вместо рыночных тарифов — социально ориентированные цены. Боролись с валютным кризисом стандартными административными мерами, породившими черный валютный рынок, отличающийся сейчас от официального в тысячи раз.

В результате миллионы людей покинули страну, дестабилизируя соседние государства. В Венесуэле попросту нечего есть. Граждане получили колоссальный уровень коррупции, который рос вместе с повышением роли государства. Вследствие этого катастрофически сократилась добыча нефти, ведь чем больше народ ее контролировал, тем меньше ее становилось. В конце концов Венесуэла не смогла обслуживать внешние долги. На переговоры с инвесторами по реструктуризации отправили известного наркобарона. Наверное, потому что он умеет заключать сделки. Но никто, кроме него, на такие переговоры, конечно, не приехал. И все это благолепие поддерживается с помощью местных титушек, которых набирают из трущоб Каракаса.

Очень долго Венесуэла демонстрировала, что дна в принципе не существует. И падать можно бесконечно. Украинские цифры девальвации и инфляции на пике кризиса выглядели смешными по сравнению с ежедневными скачками курса и цен в Венесуэле. Однако, похоже, даже тут критические изменения произошли, и подачки власти не помогают теперь сдерживать даже бедноту Каракаса. Коллапс приближается. А после него предстоит долгий процесс лечения, когда в страну придет МВФ, другие официальные кредиторы, которые станут постепенно исправлять то, что натворили отцы венесуэльского экономического чуда. И это будет очень долгий путь.

Сейчас Венесуэла не стоит на пороге внезапного счастья, а лишь надеется, что получит шанс завершить свое бесконечное падение. Социализм — в целом прекрасная идея. С ним только одна беда: социализм не работает. В мире нет ни одной успешной страны, экономика которой строилась бы на основе идей социализма. Есть бедные страны и очень бедные. А богатых нет. И Венесуэла показала, что происходит, если пренебрегать экономическими законами.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 31 января 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

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