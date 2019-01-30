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Александр Пасхавер

Президент Центра экономического развития

Наша политическая нестабильность

Вчера, 21:03
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Военное положение, конфликт в Азовском море, вера людей в кандидата Зеленского – чего ждать Украине после всех событий последних месяцев?

Это обычная политическая динамика, в том числе, военное положение. У нас ведь есть постоянный противник, и мы будем противостоять ему в разных состояниях. Теперь это наша обыденная жизнь.

Мне трудно давать прогнозы – я не хорош в этом. Потому что, как правило, моя натура такова, что я вижу будущее спокойным. Настолько спокойным, насколько оно может быть в перечисленных обстоятельствах. Я не вижу ничего экстраординарного, что могло бы помешать существованию Украины или ее медленному, но непрерывному многолетнему развитию.

Выборы, конечно, могут быть предметом для размышлений. Но и здесь мне представляется, что выбранное направление движения сильнее политических желаний тех или иных людей. Вариант прихода к власти Зеленского нереалистичен, но можно порассуждать о других фамилиях.

Выбранное направление движения сильнее политических желаний

Меня в этом плане интересует личность Юлии Тимошенко. Я считаю, что она может немного подкорректировать направление нашего движения. Главная опасность Тимошенко в ее каком-то неудержимом желании договориться с Россией. Я не говорю, что она хочет уступить, но договориться.

История «как договориться с Россией» в состоянии, в котором находимся мы и они, невозможно. Положение, существующее сейчас, представляется не таким уж негативным. Это противостояние в течение пяти лет принесло нам куда больше пользы, чем вреда. Формирование страны, нации и вооруженных сил пришло именно вследствие угрозы, в сочетании с руководством страны, которое эту угрозу восприняло как фактор развития.

Поэтому полагаю, что противоположной политики Юлия Тимошенко вести не может. Вопрос здесь не в том, что она хочет. Ведь снизить цену на газ, например, абсолютно нереалистично. Как избиратель я поежился, когда это услышал. Это презрение к избирателю. Потому что резко изменить какую-то цену, значит, резко изменить политику. Политика повышения цены на газ тесно связана с нашим развитием и взаимоотношениями с международными финансовыми структурами. Тимошенко предлагает прекратить эти взаимоотношения – или как она будет действовать? Я думаю, что это просто абстрактные разговоры. У нее просто нет инструментов так сделать.

Наша политическая нестабильность – то состояние, в котором мы уже находимся. И можно сказать, что эта нестабильность не угрожает ни стране, ни экономике. Сама по себе эта политика как ответ на все вызовы была выработана Порошенко. В этом смысле я лично сторонник того, чтобы такая выработанная политика – которую я приветствую – продолжалась тем, кто ее внедрил. Принципиально нового курса быть не может, но риски есть.

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Теги:   Петр Порошенко Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

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