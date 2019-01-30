Наша политическая нестабильность
Военное положение, конфликт в Азовском море, вера людей в кандидата Зеленского – чего ждать Украине после всех событий последних месяцев?
Это обычная политическая динамика, в том
числе, военное положение. У нас ведь есть постоянный противник, и мы будем
противостоять ему в разных состояниях. Теперь это наша обыденная жизнь.
Мне трудно давать прогнозы – я не хорош в
этом. Потому что, как правило, моя натура такова, что я вижу будущее спокойным.
Настолько спокойным, насколько оно может быть в перечисленных обстоятельствах.
Я не вижу ничего экстраординарного, что могло бы помешать существованию Украины
или ее медленному, но непрерывному многолетнему развитию.
Выборы, конечно, могут быть предметом для размышлений. Но и здесь мне представляется, что выбранное направление движения сильнее политических желаний тех или иных людей. Вариант прихода к власти Зеленского нереалистичен, но можно порассуждать о других фамилиях.
Меня в этом плане интересует
личность Юлии Тимошенко. Я считаю, что она может немного подкорректировать
направление нашего движения. Главная опасность Тимошенко в ее каком-то
неудержимом желании договориться с Россией. Я не говорю, что она хочет
уступить, но договориться.
История «как
договориться с Россией» в состоянии, в котором находимся мы и они, невозможно.
Положение, существующее сейчас, представляется не таким уж негативным. Это
противостояние в течение пяти лет принесло нам куда больше пользы, чем вреда.
Формирование страны, нации и вооруженных сил пришло именно вследствие угрозы, в
сочетании с руководством страны, которое эту угрозу восприняло как фактор
развития.
Поэтому полагаю, что
противоположной политики Юлия Тимошенко вести не может. Вопрос здесь не в том,
что она хочет. Ведь снизить цену на газ, например, абсолютно нереалистично. Как
избиратель я поежился, когда это услышал. Это презрение к избирателю. Потому
что резко изменить какую-то цену, значит, резко изменить политику. Политика
повышения цены на газ тесно связана с нашим развитием и взаимоотношениями с
международными финансовыми структурами. Тимошенко предлагает прекратить эти
взаимоотношения – или как она будет действовать? Я думаю, что это просто
абстрактные разговоры. У нее просто нет инструментов так сделать.
Наша политическая
нестабильность – то состояние, в котором мы уже находимся. И можно сказать, что
эта нестабильность не угрожает ни стране, ни экономике. Сама по себе эта
политика как ответ на все вызовы была выработана Порошенко. В этом смысле я
лично сторонник того, чтобы такая выработанная политика – которую я приветствую
– продолжалась тем, кто ее внедрил. Принципиально нового курса быть не может,
но риски есть.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени