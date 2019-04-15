Наша черная дыра 15 апреля, 08:43 5670 Цей матеріал також доступний українською

Международная группа астрофизиков представила первое в истории изображение тени горизонта событий гигантской черной дыры

Она расположена на фоне колоссального кольца из раскаленной плазмы.

Все увидели изображение из центра галактики Messier 87 в созвездии Девы. Эта галактика находится на расстоянии 54 миллиона световых лет. То есть то, что мы сейчас видим, случилось еще во времена динозавров. Дыра эта в шесть миллиардов раз тяжелее нашего Солнца, а ее горизонт событий больше всей нашей солнечной системы.

По нашим представлениям, черная дыра – это прямо дыра в пространстве и времени. Это полное и абсолютное ничто. Мы понятия не имеем, что происходит с веществом, которое туда проваливается. А "горизонт событий" – это область вокруг дыры, из которой абсолютно ничего не может вырваться наружу.

Там настолько сильная гравитация, что она засасывает внутрь даже свет. Именно поэтому дыра и называется "черной". Она ничего не излучает, а только втягивает в себя. И свет, и вещество, и пространство, и даже время.

Когда дыра пытается проглотить что-то очень большое, например, целую звезду, она сначала ее уничтожает. Звезда разлетается на отдельные атомы и превращается в плазму. Это как раскаленная до миллионов градусов жидкость. Эта плазма вращается вокруг черной дыры, а потом падает внутрь, как вода вокруг воронки в раковине.

Там настолько сильная гравитация, что она засасывает внутрь даже свет

Плазма эта очень горячая, поэтому светится во всех возможных диапазонах. На фоне этого свечения люди и научились рассматривать горизонт событий черной дыры. Как черное пятно на фоне светящегося диска.

Несколько лет сразу шесть телескопов рассматривали эту дыру. Над полученными данными работали две независимые команды астрофизиков. Они хотели получить результаты отдельно друг от друга, а потом сравнить. Когда у них получилось почти одно и то же, они были очень рады, так как стало ясно, что ошибок в расчетах нет.

Это важно, потому что:

Мы получили первое наглядное подтверждение существования черных дыр.

Наша теоретическая наука показала, что умеет очень точно предсказывать, как выглядят даже неизвестные нам объекты.

Мы впервые увидели воплощенное ничто – область, где буквально нет законов природы, где нет даже времени и пространства в нашем понимании.

Найден и показал свою эффективность способ изучения этих выходов на черные дыры.

Но очень скоро будет и еще одна – фотография нашей родной галактической черной дыры, которая находится в центре Млечного Пути. Ее называют Альфа Стрельца. Наша черная дыра в полторы тысячи раз меньше Messier 87, но она в несколько тысяч раз ближе, поэтому ученые обещают вот-вот и ее показать во всей красе.

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