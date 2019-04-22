Наконец-то понедельник. Можно выдыхать

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Президент Порошенко красиво проиграл. Пётр Порошенко останется в истории Украины, как первый демократичный президент – всё остальное сейчас неважно

И я искренне рад за него и его семью, потому что такой проигрыш – лучшее, что могло с ним произойти на подобных выборах, где главным принципом выбора являлись совсем другие факторы воздействия на аудиторию, нежели те, которые мы ждали: лозунги вместо четкой программы, спецэффекты вместо здравого смысла и эмоции вместо фактов.

С другой стороны я искренне рад, что смена власти произошла без насилия, брутальных эксцессов и манипуляций с голосованием. Это круто и это, безусловно, заслуга Пётра Порошенко. Это и есть настоящая демократия, пусть для многих она является горькой.

Буду рад, если новый президент Владимир Зеленский направит свою энергию на решение давно назревших и насущных задач, и сделает всё, чтобы превратить Украину в инновационное государство нового типа, учитывая тот факт, что на это есть запрос со стороны истеблишмента, а также потому, что в этом списке находятся многие.

Главные выборы – впереди

И ещё потому, что ставка очень высока. И если этого не произойдёт, и вместо реальных попыток сломать остолбеневшую систему коррупции и кумовства, мы снова услышим слова, за которыми нет никаких практических шагов, причём резких шагов, ведущих к уничтожению того глубинного государства (deep state), которое в реальности управляет всеми нашими ежедневными процессами, новый президент закончит свою карьеру быстро и бесславно, а потомки будут вспоминать этот период как недоразумение.

Но пока я готов дать ему шанс.

Всё это время я не писал о политике и намеренно не участвовал в политических дебатах и спорах, накрывших большинство моих друзей и знакомых. Во-первых, я считаю, что мое мнение может повлиять на выбор многих. А это был очень сложный выбор. Это было слишком, даже для постмайданной Украины. Во-вторых, я считаю, что главные выборы – впереди. От того, каким будет парламент – зависит многое, если не всё. И в-третьих, мне, как человеку бизнеса, заходят только конкретные дела и поступки, а не слова.

Будут поступки – будут выводы.

Время пошло.

Текст опубликован с разрешения автора

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