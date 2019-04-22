Начинается новое кино

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Мы не знаем, что будет, или чего не будет делать президент Зеленский. Но мы видим риски

Итак, выборы прошли. Что мы имеем в сухом остатке? Есть две составляющие. Эмоциональная и рациональная. И раз в нашей стране победила эмоция, а не рацио, то и здесь можно начать с эмоциональной стороны.

Два основных чувства, которые преследовали все три недели между первым и вторым туром – это стыд и унижение.

Стыдно, что мы выбрали президентом откровенного хама-недоучку с замашками гопника из подворотни. Может быть, он и муж хороший, и отец, и друг. Все это может быть. И, может, где-то в глубине души он даже очень хочет изменить страну (но в какую сторону, мы тоже не знаем).

Но на виду – хамство. И от этого впечатления невозможно избавиться. Это как будто вы ехали домой в маршрутке, где пьяная компания затеяла драку. Вы вроде давно уже дома, и даже приняли душ, да и в драке не пострадали, но чувство грязи так и не смыто. И очень печально, что стыд теперь может идти рядом целых 5 лет. А может и дольше.

Неопределенность – вот лучшее определение текущей ситуации

Второе чувство – унижение. Оно вызвано тем, что вся страна проголосовала за абсолютную пустоту. За виртуального персонажа – даже не спросив у него ничего.

Да, это было сделано технологично и красиво, но сути не меняет. С таким же успехом можно было проголосовать за Катигорошека или Гарри Поттера. И если на Западе это сюжет для утопического сериала, то в Украине – реальность. Стране продали пустоту, и страна с радостью ее выбрала. Что внутри – никто не знает, но никого и не интересует.

Унижение еще и от того, что все это организовал человек, который совершил преступление против Украины и должен был бы за него ответить. Но вместо этого он вернулся со своим виртуальным кандидатом и выиграл выборы, использовав для этого деньги тех же людей, которых заставлял голосовать за своего человека. И теперь празднует победу – вместо того, чтобы сполна заплатить за свои преступления. И, может, уже сосредоточился на преследовании людей, которые пытались навести порядок и отстаивали интересы государства. И народ – тот самый народ – будет поддерживать его в этом. Как будто бы ничего не изменилось с того времени, как народ радостно собирался на площадях на публичные казни и требовал сжечь ведьму после эпидемии. Ну не прививки же делать, в самом деле.

Эмоция победила – эмоция ненависти. И потому такое большое внимание к эмоциональной стороне. Захотел народ «плюнуть в лицо Порошенко» – народ плюнул.

И вроде есть повод для радости, ведь для будущих политиков это должно стать уроком – не врать. Казалось бы, позитивная новость в том, что мудрый украинский народ не простил президенту коррупцию. Хорошо верить в такое. И что ненависть к Порошенко основана именно на отсутствии справедливости в стране.

Потому что есть резонные опасения, что даже борись Порошенко с коррупцией, голосование было такое же. Люди бы все равно проголосовали с желанием «плюнуть в лицо Порошенко» из-за падения гривны, роста тарифов и т. д. Тех вещей, которых избежать было нельзя. Тех вещей, которые определяли движение страны в правильном направлении, но которые поносились из телевизора всю пятилетку. Народ не простил правильные реформы – как, кстати, не прощал нигде и никогда – которые нужно было сделать. И урок, который может вынести украинский политикум, может быть в том, что лучше не делать ничего. И тогда будет легче сохранить власть. Надо дружить с олигархами, чтобы их телеканалы говорили о тебе хорошо. И все. И так урок не пойдет на пользу.

Эмоции натворили бед. И теперь нам с ними надо жить. И не ползти на кладбище, а стараться продолжать движение в нужном направлении. Вопреки. А это значит – фокусироваться на рациональном.

Рациональная сторона говорит о таком: мы не знаем, что будет, или чего не будет делать президент Зеленский. Но мы видим риски. Риски реванша. Причем не только пророссийского – количество упырей, которые уже поздравили его с победой, зашкаливает – но и реванша крепких хозяйственников и олигархов против МВФ и реформ. И сегодня это ключевые риски. Не только потому, что это плохо как факт, но и потому, что все это может подорвать наше сотрудничество с МВФ, разрушив экономическую стабильность. И с этими рисками придется бороться. Потому что цена их реализации очень высока. И, кажется, большая часть страны этого просто не видит.

Что может стать пророссийским реваншем? Не только возвращение эмигрантов, сидящих сейчас в Москве. Но и принятие последнего предложения Путина, озвученного Медведчуком. Нового варианта капитуляции, приправленного экономическими плюшками. Фишка которого – забыть о Крыме и дать России выйти из-под санкций. Собственно, план Путина еще 2014 года, ведь ему всегда был нужен Крым и никогда – Донбасс. Примет или нет новый президент такое заманчивое предложение – мы не знаем. Это риск.

Какие ключевые риски в экономике? ПриватБанк, реванш реформы банковской системы, откат медицинской реформы, а также инициативы, которые могут разрушить сотрудничество с МВФ.

Сейчас задача активной части общества – следить, чтобы независимые институты, созданные за последние пару лет, остались независимыми. И это нужно не только для условной справедливости, но и для того, чтобы сохранить курс гривни стабильным. Последнее может быть важнее для большей части людей.

В числе инициатив, которые могут разрушить сотрудничество с МВФ – налоговая амнистия и налог на выведенный капитал. Опасность тут еще и в том, что эти новации могут быть желаемы как для Зеленского, так и для депутатов, среди которых никто не любит платить налоги, но имеет кучу кеша, который нельзя отнести в банки. А значит эти новации могут показаться команде Зеленского теми самыми быстрыми победами, которые можно продать обществу. Но стоить они – этому самому обществу – будут очень дорого.

И, конечно же, кейс ПриватБанка. Пока все судебные решения, принятые в пользу Коломойского, не будут вступать в законную силу. Но от того, что решит апелляция, и будет ли политическая воля воспрепятствовать этому, зависит та самая макроэкономическая стабильность на годы вперед. И да, без политической воли в украинских судах Коломойский получит все необходимые решения. Всегда получал.

Может ли сейчас, помимо рисков, быть хороший момент для позитивных изменений? Теоретически, да. Ключевые позитивные вещи, за которые теоретически можно проголосовать в парламенте сейчас – это Служба финансовых расследований и новый избирательный кодекс с пропорциональными списками. Теоретически, все депутаты должны хотеть снизить давление силовиков на бизнес. А, значит, может быть и консенсус.

В то же время Зеленскому может понадобиться лояльность силовиков, если он хочет показать «посадки» как самый простой ответ на запрос на справедливость. А «посадки» могут обеспечить только лояльные силовики, лишать которых «кормовой базы» – плохая идея. Таким образом, момент для позитивных изменений может быть нивелирован в пользу «эффекта казни на площадях», который имеет мало общего с настоящей борьбой с коррупцией. Но очень нравится «простым людям».

Позитивные изменения в любом случае надо будет поддерживать. Если у команды президента появится желание их воплощать. Это тоже важно – при любом отношении к личности президента.

Что заставляет думать о рисках? Прежде всего наличие «дяди». Что позволяет оставить вероятность продолжения движения вперед? Наличие Дяди Сэма. Вот противостояние «дяди» и Дядя Сэма и будет ключевым в ближайшие годы. И кто победит, тот и определит направление, в котором нам придется воевать. И определит направление движения страны. Будет это движение вперед, земельная реформа, создание Службы финансовых расследований, дерегуляция, или все же попытки отыграть назад историю с Приватом, развал системы Prozorro, банковской и медицинской реформ?

Неопределенность – вот лучшее определение текущей ситуации.

Текст опубликован с разрешения автора

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