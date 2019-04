Нацбанк дал старт снижению ставок Сегодня, 11:08 1670 Цей матеріал також доступний українською

Впервые за два года НБУ понизил учетную ставку с 18% до 17,5%

Хорошо отдохнув на пасхальных каникулах, а волею лунного календаря Пасха в этом году оказалась на неделю раньше у западной цивилизации, чем у ортодоксов, инвесторы и спекулянты принялись штурмовать новые вершины. И на этой неделе обновился исторический максимум на фоне выходящей отчетности корпоративного сектора. Удержаться там, на новой высоте, сходу не удалось, но и сильного отката не случилось. В итоге, утро пятницы индекс S&P500 откроет на уровне 2926 пунктов. Правда, не вся отчетность радует Уолл-Стрит и компанию. Акции Теслы оказались на уровне годового минимума после публикации финансовых показателей, а американские обозреватели уже приравнивают риски долговых обязательств компании с рисками украинских бондов. В общем, не зря, ой, не зря в Украине заговорили о строительстве гиперлупа. Что не радует, так это динамика нефти. Цена на черное золото устойчиво лезет вверх на фоне того, как США закручивает гайки Ирану. Хорошо, что пока при этом газ остается дешевым и не думает бежать вверх за своей подружкой.

А вот на развивающихся рынках все перестало быть радужным. В первую очередь падают валюты, где впереди планеты всей аргентинский песо и турецкая лира. В общем, снова настало хорошее время поехать отдохнуть в Турции, ну или детей туда свозить на каникулы. Больше других падает аргентинский песо, где никак не могут побороть инфляцию, да еще и выборы на носу, а местная Юля, госпожа Киршнер, которую так и не упекли в тюрягу, написала книгу о своей тяжкой доли и теперь рвётся назад в кресло, что, конечно, пугает многих инвесторов. Тем более, что как бы ни любили латиноамериканцы снимать сериалы, до «Слуги аргентинского народа» там еще не додумались. В Турции же продолжается история, запущенная Эрдоганом еще год назад.

Аргентинско-турецкая история, конечно, сказывается на всех развивающихся рынках, в том числе и на Украине. Хотя для украинских еврооблигаций и своих проблем уже хватает. Сначала инвесторов перепугала история с судебными решениями по Привату, а потом они еще и не совсем верно интерпретировали новости о мнении команды Зеленского по цене на газ. Услышав в них нотки звенящего голоса Юлии Тимошенко. Хотя на самом деле как раз эти новости должны были бы настроить их на позитивный лад, ведь команда избранного президента просто примазалась к договоренностям Нафтогаза и Кабмина о новом подходе к формированию цены на газ, которые уже успел освятить МВФ. Так или иначе, цены на украинский долг значительно просели, в частности, котировки Украина-32 упали с 91 до 88% от номинала. Что значительно усложняет потенциальный выход на рынок сразу после выборов.

Зато продолжается массовый заход нерезидентов на украинский внутренний рынок облигаций. Ожидание снижения ставок и запуска возможности торговать ОВГЗ, не выходя из офиса в Лондоне, подпитывает спрос, даже несмотря на политическую неопределенность. В итоге, мы увидели очередной аукцион с массовыми покупками нерезидентов в среднесрочных бумагах. Портфель иностранцев постоянно растет, что позволяет частично заменить заимствования на внешнем рынке и создает защиту от дурака. Ведь теперь в случае если власть начнет совершать глупости, все эти иностранцы побегут на выход, дав однозначный сигнал, что надо думать перед тем, как что-то делать. Доказано Эрдоганом. Большой спрос нерезидентов позволил, наконец-то, Минфину начать снижение ставки. Пока осторожно и только на коротком конце кривой, но тут ведь главное только начать.

Приступил к снижению ставки и Нацбанк. Впервые за два года НБУ понизил учетную ставку с 18% до 17,5%. Начав новый цикл уже снижения ставки, основываясь на хороших данных по инфляции, которая наконец-то приблизилась к целевым диапазонам. Первое снижение является лишь шагом в нужном направлении, о чем однозначно намекает НБУ, что еще больше возбудит желающих купить ОВГЗ, ведь к высокой ставке добавляется еще и возможность получить торговый доход. На этом фоне гривня остается сильной, пережив пару дней плохого настроения после Привата, и уже вновь торгующейся около 26,6 за доллар. Из забавного можно отметить, что у Феррекспо внезапно уволился аудитор. Одна из компаний большой четверки решила, что репутация дороже и на фоне скандала с благотворительной деятельностью производителя окатышей поспешила удалиться. Куда шли эти благотворительные деньги еще почему-то не раскопано, но ждать аудитор не захотел, особенно памятуя о печальной судьбе аудитора Приватбанка. В общем, Украина остается Украиной. Даже если акции при этом торгуются на Лондонской Бирже.

P.S. “Keep your eyes on the stars and your feet on the ground”

Theodore Roosevelt

