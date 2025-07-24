Впереди самая важная битва

Нас осталось мало, но мы очень мотивированы

Знаете, что я сейчас делаю? Стою посреди улицы, дождь валит. Включил музыку (Vetrnátta Blot — Danheim), которую слушали, когда летали на боевые, до ранения. И вспоминаю нас тогда, какие мы были сильные и уверены, что всей страной воюем вместе. Тогда еще ребята были живы, все верили, что делают правильные вещи. Все очень вдохновляло.

Прошло три года, и прямо сейчас, фактически, демонтирована антикоррупционная система. Это демотивирует. Но я нам кое-что напомню, чтобы сил появилось больше.

1. Что это такое и для чего она была нужна?

Для того, чтобы деньги всех украинцев, которые они сбрасывают в общий куш, не были украдены на личные прихоти тех, кого мы наняли организовать наши взаимоотношения в Украине. В России такой системы нет, и там есть молчаливое согласие всей нации на то, чтобы за их же деньги их унижали, били палками, сажали в тюрьму.

Нам есть за что бороться — за наше достоинство.

Сейчас решение тоже за нами — позволить это или нет

2. На все, что сейчас происходит, я смотрю глазами украинца, который хочет выжить

Жить хочет нация, хочет народ. Воюет нация и народ — потому что мы демократическая страна. В недемократических странах воюет власть, потому что народ своего голоса нет и решение принимает условный монарх. В Украине решение принял народ, так было и будет всегда.

И сейчас решение тоже за нами — позволить это или нет

3. У нас есть долг перед теми, кто погиб

Я шел воевать за нацию, за народ и демократический строй. И пока мы, как народ, защищаем страну, пока не выполним обязанность следовать тем идеалам, за которые умерли собратья — до тех пор решение должны принимать именно мы.

То, что сейчас произошло — не страшнее, чем ночные обстрелы или подрыв на мине. Значит и это победим. Главное — сплоченность и неравнодушие. Нас осталось мало, но мы очень мотивированы, потому что заплатили уже очень дорогую цену за то, что имеем.

Это все уже становится историей. Уже все показали свои настоящие лица, сняли маски.

Впереди важнейшая битва — битва за будущее. Выиграем — будет не стыдно перед теми, кто погиб.

Опции проиграть нет.

Текст опубликован с разрешения автора

