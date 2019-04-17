На что рассчитывает Путин Сегодня, 09:41 6208 Цей матеріал також доступний українською

В России набирают обороты политические чистки на высоком уровне

Последнее доказательство появилось в конце марта, когда были арестованы Михаил Абызов, бывший министр по координации деятельности “Открытого правительства”, и – два дня спустя – Виктор Ишаев, бывший министр Дальнего Востока и экс-губернатор Хабаровского края России. Неудивительно, что аресты таких высокопоставленных лиц оказывают устрашающее воздействие на элиту страны.

На сегодняшний день, власти арестовали или заключили в тюрьму трех бывших министров федерального правительства и вспомогательный состав региональных чиновников – всех по обвинению в коррупции или мошенничестве. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, в настоящее время отбывает восьмилетний срок тюремного заключения. Бывший глава российской республики Коми Вячеслав Гайзер находится под следствием и ему грозит до 21 года лишения свободы. Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области, был приговорен к 13 годам, а его коллега из Кировской области Никита Белых – возглавлявший ныне уже несуществующую либеральную политическую партию СПС – получил восемь лет. Сенатор Рауф Арашуков находится под следствием по ряду тяжких преступлений.

В Советском Союзе, после смерти Иосифа Сталина в 1953 году, чистки на высоком уровне проводились относительно редко. Еще несколько лет назад, то же самое можно было сказать о постсоветской России, хотя, в 2004 году после шестилетнего судебного разбирательства, несколько высокопоставленных чиновников из службы статистики были приговорены к тюремному заключению по обвинению в коррупции. Это навеяло воспоминания о более ранней эпохе: с 1918 по 1941 год под наблюдением Сталина было восемь руководителей службы статистики, пять из которых были расстреляны в период с 1937 по 1939 годы.

Для потрясенной российской элиты это послание более чем актуально

Правда, чистки на более низком уровне, увольнения и судебные преследования являются нормой для курса в России. По словам политолога Николая Петрова, власти ежегодно возбуждают 18-20 уголовных расследований в отношении губернаторов, заместителей губернаторов и мэров.

Но в постсоветскую эпоху, бывшие премьер-министры, заместители премьер-министра и министры обычно считали себя более или менее защищенными от подобных рисков. Они рассчитывали на клановую солидарность и предполагали, что система не дискредитирует себя, позволяя аресты высокопоставленных чиновников в отставке. Даже оппозиционный политик Борис Немцов, который был застрелен в центре Москвы в 2015 году, считал, что поскольку он был бывшим вице-премьером, со стороны государства ему ничего не угрожает.

Независимо от того, было ли государство причастно к заказу убийства Немцова, недавние аресты Абызова и Ишаева разрушили эти предположения. Они свидетельствуют о том, что путинская чистка теперь распространяется на бывших членов федерального правительства, которые появлялись на многочисленных официальных фотографиях рядом с Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и другими представителями правящего класса России.

На первый взгляд, эти последние аресты могут дискредитировать власть. В конце концов, российские правоохранительные органы собирали доказательства против Абызова и Ишаева в течение многих лет, пока они продолжали выполнять функции министров. Более того, в 2018 году Абызов занимал должность советника Путина, и это была последняя занимаемая им должность. Неужели мы действительно поверим в то, что глава государства ничего не знал о деловых махинациях (если они вообще имели место) высокопоставленного кремлевского чиновника?

Вместе с тем, общественное мнение остается безучастным. Большинство россиян не видят связи между судебным преследованием ключевых фигур и авторитетом властей. Напротив, люди, похоже, согласны с посланием Путина о том, что истеблишмент наконец-то борется с коррупцией.

Но для потрясенной российской элиты это послание более чем актуально. И оно предельно простое: никто не застрахован от судебного преследования, даже если – подобно Абызову и Ишаеву – они ушли с государственной службы и больше не имеют никакого влияния.

Более того, избирательные репрессии стали более жесткими. Несколько лет назад, виновная сторона была бы просто опозорена – как это было с бывшим главой Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым, когда власти обнародовали видеозапись обыска в его роскошном особняке, показывая коробки из-под обуви полные долларов. В наши дни подозреваемых немедленно арестовывают, особенно если Путину они совершенно не интересны. Так было с Улюкаевым и Белых, которые принадлежали к группе внутрисистемных либералов, и с Абызовым, которого считали человеком Медведева. И если арест Абызова будет держать Медведева в напряжении, тем лучше.

Для Путина, напоминание российской элите о том, что неприкасаемых нет является лучшим способом держать ее в напряжении. Любой здравомыслящий народный комиссар, служивший при Сталине, держал наготове комплект предметов первой необходимости на случай внезапного ареста. Подчиненным Путина было бы неплохо сделать то же самое. Более того, они должны понимать, что увольнение с занимаемой должности – далеко не конец неприятного эпизода, это может оказаться лишь началом чего-то худшего.

Нынешние чистки также являются посланием российским чиновникам следующего поколения, а именно того, что за ненадлежащее политическое поведение или чрезмерное внимание к своим собственным деловым интересам последует наказание. При Сталине чистки играли практически ту же роль. В то время, неопытные народные комиссары и их заместители знали, что они вытянули выигрышный билет, когда их бывшие начальники были арестованы (или еще хуже). Но молодые комиссары также понимали, что в этой санкционированной государством лотерее их билет с той же легкостью мог стать ордером на арест.

Аналогичным образом, Путин предпочитает, чтобы министерские и губернаторские должности занимали новые технократы. Это преданные чиновники в возрасте от 40 до 50 лет, предпочтительно не связанные с какой-либо местной элитой, стремящиеся к достижению своих целей и не имеющие амбиций для решения политических вопросов.

Эти новички уже напуганы продолжающимися чистками и не предпримут ничего без одобрения руководства. Это приостановит любую подлинную модернизацию в России – именно так, как рассчитывает Путин.

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Андрея Колесникова. Републикация полной версии текста запрещена.

Copyright: Project Syndicate, 2019

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