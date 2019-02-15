Международная безопасность — на краю пропасти Сегодня, 11:32 727 Цей матеріал також доступний українською

15-17 февраля в Мюнхене проходит 55-ая международная конференция по безопасности, которая является наиболее значимой площадкой для встречи ведущих мировых политиков и экспертов

Как обычно конференции предшествовал аналитический доклад Munich Security Report о ситуации с безопасностью в мире. В нынешнем году он называется «Большая головоломка: кто подберет детали?». Во вступительном слове к докладу председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, написал, что отдельные детали хорошо различимы – США, Китай и Россия. Но как организовать с их участием будущий миропорядок – не ясно. «Когда смотришь на текущее положение дел в международных отношениях, сложно избежать ощущения, что мы становимся не просто свидетелями череды малых и крупных кризисов в мире. Проблема куда более фундаментальна. Очевидно, что в этих условиях нам нужны новые инструменты управления», – утверждает Ишингер.

Также в докладе приведен список топ-10 наиболее острых конфликтов в мире. Он выглядит так: Йемен, Афганистан, разногласия между США и КНР, конфронтация между Саудовской Аравией, США, Израилем и Ираном, Сирия, Нигерия, Южный Судан, Камерун, Украина и Венесуэла.

Вероятно, составители этого «рейтинга» расположили конфликты в порядке убывания их остроты. Таково мнение влиятельных кругов в западной политике относительно важности (в их представлении) этих конфликтов.

Выходит, что инспирированный Россией военный конфликт в нашей стране уже не считается чем-то экстраординарным. Действительно, военные действия купированы и в данный момент вероятность их широкомасштабного возобновления не выглядит такой уж высокой (по крайней мере, по мнению авторов доклада Мюнхенской конференции-2019). Следовательно, получается, что проблемы Украины уже находятся не на первых местах в мировом политикуме.

К вопросам, связанным с нашей страной, вернусь ниже, а сейчас немного о другой стороне украино-российского конфликта. Сразу после того, как в 2007 году на Мюнхенской конференции произнес свою гневную речь президент РФ Владимир Путин, в которой по сути был анонсирован антизападный разворот России, многие обозреватели заявили — отношения России и Запада опустились до низшей точки. Довольно скоро (по историческим меркам) эти специалисты осознали всю ошибочность своих предположений. За прошедшие с того времени 12 лет ситуация изменилась до критического уровня — фактически сейчас уже нет механизма международного диалога между Западом и Россией. Ведущие акторы мировой политики понимают (пусть далеко не все это признают публично) – этот диалог в данной ситуации практически невозможен, так как Россия демонстрирует незаинтересованность в нем.

Если посмотреть в недавнее прошлое, то ситуация в Украине вписывается в процесс ухода из-под опеки России, который переживали Грузия и Молдова. Очевидно, такой уход создал мощное сопротивление российских элит, испытывающих сильные фантомные боли по имперскому и СССРовскому прошлому. Но нам пришлось гораздо сложнее, чем Грузии и Молдове — видимо, руководство РФ безоговорочно верит в одну из аксиом геополитики, которая гласит, что Россия как империя нежизнеспособна без Украины, и если Россия потеряет Украину, то лишь вопрос времени, когда Россия рухнет. Война в Украине стала реакцией властных российских элит на потерю контроля над своей бывшей территорией, которая была завоевана расширяющимся российским государством в XVII-XVIII веках. И которая была потом составной частью Российской империи, а далее и СССР.

Российская военная агрессия против Украины — это еще и «демонстрация силы», попытка доказать, что Россия остается ключевым игроком, чьими «интересами» нельзя пренебречь. Наивно рассчитывать, что количество эпизодов эскалации в отношениях между Россией и Западом пойдет на спад. Россией взят курс на рост числа и интенсификацию военных конфликтов. Именно военные действия представляются российскому руководству единственным реальным путем возврата их страны в мировые лидеры. Поэтому, нам, как стране, которая сделала прозападный выбор, но имеет протяженную границу с РФ, стоит ожидать агрессивных и провокационных действий со стороны северо-восточного соседа. Да и откровенно говоря, немаловажная проблема в том, что ни одна из сторон украино-российского конфликта не доверяет другой. В том числе и поэтому так сложно договариваться о чем-то и реализовывать договоренности.

Кстати, постепенное нарастание проблем в экономике России — не такой уж и повод для радости, каким его принято считать в экспертном сообществе. Из истории известно — если правящие круги империи не могут улучшить внутреннюю экономику, то они обращаются к внешней политике. Которая приобретает максимально агрессивный характер и находит отражение в развязывании и обострении военных конфликтов. Как поднять постепенно снижающийся рейтинг Путина среди населения РФ? Очевидно, не высокотехнологичным развитием экономики, на что руководство России оказалось не способным, а через очередную ура-патриотическую волну, для чего не обойтись без эскалации военного конфликта. Война в Сирии не находит соответствующего отклика у жителей России, поэтому остается один вариант.

Конечно, по мнению ведущих международных экспертов в сфере безопасности, военный конфликт в Украине может занимать лишь 9 место из 10 ТОП-конфликтов. Но для нас, украинцев, это тема №1, вопрос сохранения государства Украина. Ангела Меркель говорила, что украинский конфликт не имеет военного решения. Но он точно не имеет мирного решения. Ведь мирное решение, которое устроит Путина – это капитуляция Украины, которая должна быть выражена, по его мнению, в выходе нашей страны из процесса интеграции с ЕС, в отказе от вступления в НАТО.

Наполеон говорил, что «большие батальоны всегда правы». Но в истории неоднократно были случаи, когда малая страна побеждала в войне большую страну. Рассчитывать нам нужно в первую очередь на самих себя. Поддержка стран Запада, серьезная и очень важная для нас, в первую очередь базируется на их интересах. Государствам Европы не нужен (и даже опасен) прямой территориальный контакт с Россией, поведение которой становится все более непредсказуемым. Поэтому они и защищают себя, поддерживая Украину как «буфер» между собой и агрессивной Россией. Однако, на прямой военный конфликт с РФ ради сохранения территориальной целостности Украины они не пойдут. Могут предоставить нам оружие, нарастить экономическую и техническую помощь. Но защищать нашу землю будут украинцы, а не военные стран НАТО.

А вообще необходимо честное признание двойной подпитки многих международных конфликтов. Они возникают и усугубляются не только вследствие расколов между странами или расколов внутри стран. Но они еще и конфликты ценностей и идентичностей с национальными, религиозными и историко-культурными акцентами. И пока что адекватных ответов на эти вызовы мировой политикум не выработал. Наверное, исходя из этого, и нужно подбирать те «новые инструменты управления», о которых написал Ишингер. Кстати, и украино-российское противостояние не только часть геополитических процессов, это еще и конфликт мировоззренческих ценностей.

Тема доклада перед Мюнхенской конференцией 2018 года звучала так: «На край пропасти — и обратно». Максимально краткое содержание доклада — дела в мире никогда еще не были так плохи. Но за прошедший год удалось стать на путь решения лишь одной из проблем, угрожающих безопасности в мире — президент США Дональд Трамп смог наладить диалог с лидером КНДР. Остальные проблемы мировой безопасности не нашли разрешения, но получили прибавление в количестве: конфликт в Венесуэле, грозящий перейти в вооруженное противостояние (Бразилию с Колумбией не прельщает перспектива принять на своей территории сотни тысяч голодных беженцев из терпящей экономический крах Венесуэлы, поэтому они могут ввести туда свои войска), по сути прекращено действие договора между США и РФ о ракетах средней и малой дальности, специфические намеки лидера РФ в отношении желательности полномасштабного сближения с Белоруссией, что должно настораживать нас в Украине. Боюсь, что мнения, которые будут высказаны на Мюнхенской конференции-2019 о перспективах мировой безопасности, окажутся не менее алармистскими, чем год назад.

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