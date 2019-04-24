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Александр Соколовский

украинский бизнесмен, основатель  группы компаний "Текстиль-Контакт"

Маркер будущего президента

Сегодня, 14:21
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Выборы по округам нужно прекращать. И это – одна из первоочередных мер в программе Зеленского

Выборы по мажоритарке – зло и опасность для выживания страны. И все, кто понимает глубину и причины коррупции, говорят, что выборы по округам нужно прекращать, а нардепов выбирать только по открытым партийным спискам.

И это – одна из первоочередных мер в программе нового президента.

Причина на поверхности – и это ни для кого не секрет. Любые выборы на округе в наш парламент – это затраты от 1-2 до 5 млн долларов. Бывает и больше, но меньше – крайне редко. Хотя нет правил без исключений, и я знаю несколько историй, когда в Верховную Раду проходил кандидат почти без затрат, а тот, кто тратил миллионы –  пролетал.

Выборы по мажоритарке – зло и опасность для выживания страны

Но если забыть исключения и вернуться к правилам, то потраченные деньги новоизбранному нардепу захочется вернуть. И преумножить. А дальше уже вопрос принципов и аппетитов каждого.

Решение этого вопроса – один из ключевых маркеров для будущего президента. Без изменения избирательного законодательства в Верховной Раде в большинстве своём окажутся те, кто инвестировал в мандат минимум несколько миллионов, или те, кого профинансировали олигархи. Которые не видят будущего без своей фракции или маленькой депутатской группы с «золотой акцией».

Вот только теряюсь в догадках, каким способом удастся убедить нынешний состав парламента проголосовать за отмену мажоритарки.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Парламентские выборы Мажоритарщики Владимир Зеленский

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