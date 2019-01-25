Люди и заснеженные дороги Сегодня, 12:41 968 Цей матеріал також доступний українською

Вот как хотите, а дороги в стране стали убирать лучше

Вчера я ездила за рулем. Хотя не так давно начала опять осваивать метро и нахожу много положительного. Особенно если нужно быстро и без проблем куда-то доехать. Я работаю в центре Киева, поэтому обо всех холмах и пробках знаю многое. Вчера была необходимость взять авто.

В Киеве мело, много автомобилей не выезжали. У моего дома большинство машин так и остались стоять на приколе. Центральные магистрали чистили, посыпали смесями. Конечно, нашлись те, кто бросал авто как попало – криво-косо. И это усложняло и движение, и чистку улиц спецтехникой.

Видела седаны, которые упорно ползли вверх, скользили по всей дороге – это очень затрудняло движение, накапливались очереди из автомобилей. Я почти не страдала в пробках – выставила навигатор и послушно ехала по оптимальному маршруту, который он мне прокладывал.

У нас убирают снег не хуже чем в Канаде



В большинстве своем люди становятся более ответственными. Это заметно и хорошо. Единственное, что меня раздражает, это скользкие лестницы практически во всех заведениях – от магазинов до больниц. С этим полный капец.

И еще лед на межквартальных проездах и тротуарах. Там, где сфера ответственности офисов и коммунальных служб. Мне кажется, надо вовремя посыпать соляной смесью, чтобы не нарастали те глыбы, о которые люди ломают ноги и руки. И запретить стелить эту опасную плитку.



Я знаю, что у нас убирают снег не хуже, чем, например, в Канаде. Зимой я там бываю регулярно. И да, если снегопад, то отменяются школьные автобусы. И не убирают, когда снег идет интенсивно. Но потом убирают все оперативно. И уровень ответственности граждан намного выше, чем у нас.

Убирать снег – это необходимость, которая не обсуждается. Поэтому многие семьи в Канаде имеют специальные устройства, которые крепятся на авто, и ими отгребается снег. Если насыпало, то убирают все. Женщины и дети с лопатами – очень обычное явление. У домов на улице оставляют мешки с солью и посыпают ею ступеньки и дорожки.

Специальная техника муниципальных служб уже с октября-ноября базируется на плазах у крупных магазинов. Это повышает мобильность техники. Ну и в Канаде есть компании, чьи услуги можно заказать и обеспечить себе чистоту возле домов без собственного вмешательства.



Мне кажется, что уборку снега в больших городах надо отдавать на аутсорсинг частным компаниям. Рынок – огромный. Востребованность – высокая. Да, сезонность – с ноября по март. Но те же клининговые компании могут подумать над этим, как о дополнительном направлении работы и дополнительном доходе. А потребителям это могло бы быть интересным. И частным домохозяйствам и ресторанам/кафе и офисам и тому подобное. Тем более, что частные услуги будут отличаться от муниципальных и начнут конкуренцию в этом сегменте.

Текст опубликован с разрешения автора

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