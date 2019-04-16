Любой ценой. В чем задача Зеленского Вчера, 15:35 15936 Цей матеріал також доступний українською

Штаб Владимира Зеленского твердо намерен продать избирателю кота в мешке. Причем Зеленский – это мешок

За эти дни я дважды поспорил на коньяк, что дебатов не будет.

Потому что идея о стадионе родилась в штабе Владимира Зеленского не для того, чтобы их там провести. Она родилась для того, чтобы их сорвать. Потому что дебаты им категорически не нужны.

Именно поэтому родилась идея о сдаче анализов. И о Юлии Тимошенко в роли модератора дебатов. Команда Зеленского придумывает все новые условия – в надежде на то, что штаб Порошенко сочтет их невыполнимыми, оскорбится и откажется. Вместо этого президент раз за разом со всеми выставленными условиями соглашается. Но это значит лишь то, что условия и дальше будут выдвигаться. А точнее – предлоги, – пишет Павел Казарин для Крым.реалии.

В обычных кампаниях именно претендент заинтересован в дебатах. Особенно, если он «новичок», который сражается со «старыми элитами». Потому что у него нет за спиной обоза неоправданных ожиданий. Коррупционные скандалы и темные пятна – удел действующих политиков. Их можно попрекать кадровыми назначениями, ошибками и просчетами. «Новое лицо» избавлено от всего этого – и обречено на тефлоновость.

За эти дни я дважды поспорил на коньяк, что дебатов не будет

Но нынешняя президентская кампания стала исключением. Владимиру Зеленскому категорически не выгодно вступать в дискуссию. Рассказывать о будущем. Делиться планами. И о причинах этого уже доводилось писать.

Именно поэтому за неделю до второго тура мы не знаем его кадровых планов. Желаемого вектора интеграции. Отношения к языковой и культурной политике. Границы допустимых компромиссов. Мы даже не можем оценить его способность вести дискуссию. О том самом будущем, контуры которого он никак не хочет очертить.

Всю коммуникацию осуществляет его штаб. А его сторонники в соцсетях раз за разом говорят о том, что на фоне действующего президента их кандидат станет меньшим злом или большим добром. Но если они столь уверены в своем кандидате – то почему не хотят, чтобы он поговорил с избирателями? Если они раз за разом говорят о беспочвенности опасений на его счет – почему не призывают его самостоятельно их развеять?

Причем это не обязательно должны быть именно дебаты. Достаточно пресс-конференции. Или интервью. Или любой другой формат общения, который превышает тридцатисекундный ролик в соцсетях. Любой способ развеять слухи и внести ясность. Любой формат, который позволит поговорить о будущем. Тем более что отчитываться за прошлое новичку не придется – политическая карьера Владимира Зеленского началась несколько месяцев назад.

Мне часто приходится рассказывать о дебатах. О том, что официальная их процедура не предусматривает неожиданностей. Вступительные слова по пять минут каждое. Минута на вопрос, три – на ответ. В конце – по пять минут на заключительные слова. Роль ведущего сродни подставке под микрофон. Он не задает вопросы, не уточняет и не додавливает. Он лишь следит за таймингом. Именно поэтому споры о том, кто именно будет их вести, не имеют никакого смысла – официальные дебаты настолько зарегулированы, что провести их может любой.​

Но в том и штука, что дебатов не будет. Ни официальных – в студии. Ни неофициальных – на стадионе. Потому что задача штаба Владимира Зеленского не в том, чтобы провести их по своим правилам. Задача – избежать их любой ценой. Причем не только дебатов, но и любого другого предметного разговора о будущем. И даже если в последний момент ЦИК изменит регламент и позволит провести официальные дебаты на стадионе – как того требует сегодня команда Владимира Зеленского – мне кажется, они все равно не состоятся. Например, мы узнаем, что кто-то позвонил в полицию и сообщил, что «Олимпийский» заминирован. Чем не вариант?

Поэтому не спрашивайте у меня больше о дебатах. Их не будет. Ничто не помешает мне выиграть все те бутылки коньяка, которые неосторожно успели пообещать мои коллеги. Я был бы и рад публично признать собственную неправоту – и извиниться за свои прогнозы. Но, судя по всему, мне этого делать не придется.

Потому что штаб Владимира Зеленского твердо намерен продать избирателю кота в мешке. Причем Зеленский – это мешок.

Печатается с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США

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