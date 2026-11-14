Что посмотреть. ТОП-5 самых интересных сериалов осени 2026

Этой осенью стриминги договорились о том, что монстр снова в центре кадра. Только теперь его не боятся. Его допрашивают. Кто он такой, откуда взялся и кто, собственно, назначил его на эту должность? Пять сериалов, вышедших с начала октября, задают этот вопрос с разных сторон. И почти все отвечают на него неудобно.

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Например, классик американской литературы Джон Стейнбек прямо писал, что Кэти Эймс родилась чудовищем. Сериал, поставленный по его книге К востоку от Эдема, с автором не спорит, но зато дает чудовищу выговориться. А замечательный во всех отношениях психопат из Ноктюрна интересен не убийствами, а тем, во что он превращает тех, кто сидит напротив.

Пятый сериал выбивается из ряда, и это показательно. Купертино — единственный в подборке, кто обошелся без книги и без биографии. И монстр у него самый современный (и для многих более знакомый): корпорация, которая увольняет людей так же легко, как обновляет приложение. Против такого не выходят с колом и чесноком. Против такого подают иск. Звучит скучнее вампиров. Но в действительности, это намного страшнее.

Но обо всем по порядку.