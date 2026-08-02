Что посмотреть. ТОП-5 лучших фильмов про Человека-паука

Человека-паука перезапускают чаще, чем он успевает доучиться в школе. За двадцать четыре года: три актера, четыре разных костюма, два студийных развода и одна анимационная революция.

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Какой из человечков-паучков был самым ярким? В каком были самые интересные злодеи? И где было меньше всего глупостей?

Предлагаю вам свой рейтинг фильмов о Питере Паркере. Что объединяет эти пять фильмов? Не паутина и не мультивселенная. Их объединяет упрямая мысль, к которой франшиза возвращается снова и снова: супергероика работает только тогда, когда герою по-настоящему плохо. Питер Паркер опаздывает на работу. Питер Паркер не оплатил аренду. Питер Паркер снял костюм и выбросил его в мусорку, а через двадцать минут экранного времени полез в него обратно…