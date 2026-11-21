Тарантино с Финчером и добротные ужасы. ТОП-5 фильмов, на которые стоит сходить в кино в конце ноября
Бред Питт возвращается к роли Клиффа Бута, сценарий от Тарантино, постановка Финчера (Фото: Netflix)
Ноябрь в прокате обычно похож на зал ожидания перед новогодними блокбастерами. Но не в этот раз. Ожидание отменяется, поскольку в украинский прокат вот-вот выйдут сразу несколько интересных фильмов.
На одной неделе выходят новый фильм Финчера по сценарию Тарантино, очередные Факеры, победитель фестиваля Sundance, мощный камбоджийский хоррор и немецкий судебный триллер, нашумевший на Берлинском фестивале.