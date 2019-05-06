Квантовое мышление будущего
Неповоротливое аналоговое мышление становится рудиментом, и молодежь переходит на квантовый тип восприятия информации
Почему квантовое мышление наступает?
Потому что оно приходит на смену аналоговому мышлению. Просто мозг не в состоянии переработать весь огромный поток льющейся информации. И теперь он начинает её воспринимать порциями.
При этом действительно, есть вероятность пропуска нужной информации. Но это прекрасно компенсируется возможностью быстрого усвоения той информации, которая таки попадает в поле зрения. Иначе от передозировки лавин терабайтов мозг вообще заклинит.
Хорошая новость заключается в том, что в этой ситуации качество фильтрации информации быстро улучшается. И молодежь (пока еще неосознанно) переходит на квантовый тип восприятия информации. Они уже автоматически знают, где инфу добыть, как её распознать, отфильтровать, преломить, отразить, проанализировать, обогатить и применить. А если что-то пошло не так, то квант-визионеры быстро повторят этот алгоритм, исправляя по ходу ошибки.
Увы, неповоротливое аналоговое мышление становится рудиментом, так как оно «никуда не успевает». «Аналоговый мыслитель» тонет под водопадом информации, а «квантовый» выхватывает то, что ему нужно, и спасён.
Кстати, квантовое мышление удачно прошло проверку музыкальными клипами. Казалось бы, в них показывают дико-случайную нарезку трехсекундных сюжетиков, абсолютно никак не связанных между собой. Но, как это ни странно, о песне возникает целостное впечатление. Более того, лучшие клипмейкеры становятся знаменитыми и богатыми.
Так что теперь из отдельных разрозненных фрагментов мозг в состоянии сложить целостную картину мира (тем более, включая механизмы дополненной реальности). А тут ещё мир переходит на квантовые компьютеры, мощь которых даже трудно вообразить. Наверное, это не случайно.
И вот – главное!
Правительство США выделило $100 млрд на срочное создание специализированных 5 квантовых университетов.
Текст опубликован с разрешения автора
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