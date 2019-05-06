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Владимир Спиваковский

Бизнесмен, президент корпорации Гранд

Квантовое мышление будущего

Сегодня, 14:43
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Неповоротливое аналоговое мышление становится рудиментом, и молодежь переходит на квантовый тип восприятия информации

Почему квантовое мышление наступает?

Потому что оно приходит на смену аналоговому мышлению. Просто мозг не в состоянии переработать весь огромный поток льющейся информации. И теперь он начинает её воспринимать порциями.

При этом действительно, есть вероятность пропуска нужной информации. Но это прекрасно компенсируется возможностью быстрого усвоения той информации, которая таки попадает в поле зрения. Иначе от передозировки лавин терабайтов мозг вообще заклинит.

Хорошая новость заключается в том, что в этой ситуации качество фильтрации информации быстро улучшается. И молодежь (пока еще неосознанно) переходит на квантовый тип восприятия информации. Они уже автоматически знают, где инфу добыть, как её распознать, отфильтровать, преломить, отразить, проанализировать, обогатить и применить. А если что-то пошло не так, то квант-визионеры быстро повторят этот алгоритм, исправляя по ходу ошибки.

Качество фильтрации информации быстро улучшается

Увы, неповоротливое аналоговое мышление становится рудиментом, так как оно «никуда не успевает». «Аналоговый мыслитель» тонет под водопадом информации, а «квантовый» выхватывает то, что ему нужно, и спасён.

Кстати, квантовое мышление удачно прошло проверку музыкальными клипами. Казалось бы, в них показывают дико-случайную нарезку трехсекундных сюжетиков, абсолютно никак не связанных между собой. Но, как это ни странно, о песне возникает целостное впечатление. Более того, лучшие клипмейкеры становятся знаменитыми и богатыми.

Так что теперь из отдельных разрозненных фрагментов мозг в состоянии сложить целостную картину мира (тем более, включая механизмы дополненной реальности). А тут ещё мир переходит на квантовые компьютеры, мощь которых даже трудно вообразить. Наверное, это не случайно.

И вот – главное!

Правительство США выделило $100 млрд на срочное создание специализированных 5 квантовых университетов.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Мышление Высшее образование Молодежь Образование

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