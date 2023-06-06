Кто успел, тот молодец. Что будет с курсом гривны 6 июня, 09:15 NV Премиум

Национальная валюта, несмотря на все негативные факторы, держится. Означает ли это, что можно успокоиться и забыть о таком исторически важном для украинцев вопросе «курса»?

Кто бы мог подумать. Если бы кто-то лет пять назад, а то и меньше, поинтересовался моим мнением, что будет с курсом гривни, если на Украину каждую ночь будут падать бомбы, убивая людей, уничтожая автомобили и разрушая дома, я бы, честно говоря, ответил, что «курса не будет вообще — ни доллары, ни евро невозможно будет купить. Кто же захочет рисковать своими сбережениями, храня их в виде никому не нужных бумажек, в которые должна была бы превратиться национальная валюта? И как сами видите, это было бы огромной ошибкой. Украинская финансовая система живет, работает и полноценно выполняет свои функции, а гривня, несмотря на все негативные факторы, держится, за что можно искренне поблагодарить западных партнеров, которые дают деньги власти, и украинских банкиров, которые обеспечивают их сбалансированное перетекание из одной формы в другую.

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Значит ли это, что можно успокоиться и вообще забыть о таком исторически важном для украинцев вопросе «курса»?