Иван Компан

Иван Компан

Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Кто успел, тот молодец. Что будет с курсом гривны

6 июня, 09:15
NV Премиум
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Национальная валюта, несмотря на все негативные факторы, держится. Означает ли это, что можно успокоиться и забыть о таком исторически важном для украинцев вопросе «курса»?

Кто бы мог подумать. Если бы кто-то лет пять назад, а то и меньше, поинтересовался моим мнением, что будет с курсом гривни, если на Украину каждую ночь будут падать бомбы, убивая людей, уничтожая автомобили и разрушая дома, я бы, честно говоря, ответил, что «курса не будет вообще — ни доллары, ни евро невозможно будет купить. Кто же захочет рисковать своими сбережениями, храня их в виде никому не нужных бумажек, в которые должна была бы превратиться национальная валюта? И как сами видите, это было бы огромной ошибкой. Украинская финансовая система живет, работает и полноценно выполняет свои функции, а гривня, несмотря на все негативные факторы, держится, за что можно искренне поблагодарить западных партнеров, которые дают деньги власти, и украинских банкиров, которые обеспечивают их сбалансированное перетекание из одной формы в другую.

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Значит ли это, что можно успокоиться и вообще забыть о таком исторически важном для украинцев вопросе «курса»?

Теги:   Курс валют Личные финансы с Иваном Компаном

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