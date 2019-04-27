Курс на 10

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Ключевые рыночные принципы, с которыми нужно сверить свои взгляды новому президенту и его команде

Недавно понял, что многие в Киеве не знают значения термина “Вашингтонский консенсус”, придуманного 30 лет назад британским экономистом Джоном Уильямсоном. В первую очередь речь шла о формулировании политики Латинской Америки в рамках Brady Plan, но вскоре это понятие стали использовать и для очерчивания превалирующей экономической политики международных финансовых организаций, таких как МВФ и Мировой банк, в развивающихся странах.

Идея Вашингтонского консенсуса сводится к необходимости проведения структурных реформ, направленных на усиление роли рыночных сил, снижение роли государственного сектора, развитие либеральной экономики, и включает в себя следующие 10 основных принципов-рекомендаций:

1. Сокращение государственных заимствований. Развивающимся странам рекомендуется поддерживать строгую фискальную дисциплину, удерживая дефицит государственного бюджета на низком уровне. Для покрытия дефицита лучше использовать инвестиции, а не заимствования на рынках.

Стоит заглянуть в меморандумы, подписанные Украиной с МВФ

2. В бюджетном планировании рекомендуется отдавать предпочтение затратам, влияющим на долгосрочное развитие: на здравоохранение, образование, инфраструктуру.

3. В налоговой реформе предлагается делать акцент на расширении налоговой базы (сокращении исключений и преференций), но при этом снижать предельные ставки налогов.

4. На фоне финансовой либерализации реальные ставки по кредитам должны определяться рынком и находиться на невысоком положительном уровне (принимая во внимание прогнозируемую и таргетируемую Центробанком инфляцию).

5. Центральные банки обязаны стимулировать плавающий валютный курс и свободную конвертируемость / обмен валюты без ограничений. В противном случае должны быть созданы механизмы привязки валют, например, к валютной корзине.

6. Либерализация внешней торговли реализуется за счет отмены торговых барьеров, тарифов, квот и снижения импортных заградительных пошлин.

7. Ограничения на входящие прямые иностранные инвестиции необходимо снять.

8. Государственные предприятия следует приватизировать. Этот принцип должен быть применен также к предприятиям железных дорог, нефтяным и газовым компаниям, которые в развивающихся странах часто относятся к “неприватизируемым”, а также к рынку земли. Понимая возможность злоупотреблений при приватизации и занижения стоимости для “близких кругов”, приватизация должна проводиться на открытых аукционах.

9. В регуляторной политике вектор должен быть направлен на дерегуляцию — снижение регуляций, которые ограничивают конкуренцию и создают искусственные барьеры для входа или поддерживают монополии.

10. Права собственности должны быть защищены, а затраты на защиту таких прав должны быть минимальны.

В мире существует немало противников Вашингтонского консенсуса, критикующих МВФ. Одни говорят, что свободная торговля — не всегда лучшее решение для развивающихся стран, и настаивают на важности протекционистских мер. Другие утверждают, что некоторые отрасли все же должны оставаться в государственных руках, а субсидии и таможенные пошлины помогут их конкурентоспособности. Да и сам свободный рынок демонстрировал свои слабости, особенно во время последнего глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Многие экономисты говорят, что времена изменились и 30 лет спустя нам нужны новые экономические парадигмы, например, Пекинский консенсус с большей ролью государства.

На практике же Бреттон-Вудские институты никогда не легитимизировали концепцию Вашингтонского консенсуса и не подписывались под ним. Однако в существующих реалиях смены элит в Украине все же стоит заглянуть в меморандумы, подписанные Украиной с МВФ, и поискать там предложенные рекомендации.

На протяжении 25 лет МВФ напоминает стране о важности фискальной консолидации, долгосрочного развития, о налоговых реформах, плавающем валютном курсе, положительных реальных ставках, либерализации внешней торговли, прямых иностранных инвестициях, приватизации, дерегуляции, защите прав собственности и верховенстве права.

Проблема в том, что лишь часть этих рекомендаций стали внедрять в стране в последние пять лет. Сегодня в Украине действует свободное курсообразование, снижается дефицит госбюджета, внедряется среднесрочное бюджетирование, медленно, но проводится дерегуляция. В остальных областях мы все так же отстаем.

Меня часто спрашивают, что я посоветовал бы новому президенту и его команде. Наверное, сверить взгляды с 10 вышеперечисленными пунк­тами, один за другим. И если позиции совпадают, набрать телефон МВФ и сказать, что мы готовы выполнить свое домашнее задание, так долго остающееся незавершенным.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 25 апреля 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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