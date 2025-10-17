«Краще б йому дали ту Нобелевську премію». Певно саме так подумало чимало інвесторів і спекулянтів минулої п’ятниці. Особливо гравців ринку криптовалют. Коли замість Трампа премію миру віддали політикині з Венесуели, можна було чекати будь-чого. Чи санкцій проти Норвегії, чи ракет на Каракас. Але роздратований і розчарований президент США психанув і повернувся до торговельної війни з Китаєм. Що, звісно, дуже розчарувало ринки. Які вже давно забули, що вона можлива і жили у світі, де все добре і де Трамп остаточно дав задню. І це, звісно, буде не просто іронічно, а постіронічно, якщо новітнім чорним лебедем для ринків і світової економіки стане рішення п‘яти норвежців, що відмовляються вірити у величний мирний поступ Трампа.

